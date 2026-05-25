Už žiemą prastai valytus šaligatvius – įspūdinga bauda

Šiauliuose sniego netrūko visą žiemą – apie pusmetrį kritulių per parą iškrito net kelis kartus.
Tiesa, kiemų ir šaligatvių kasti nespėjo ne tik šiauliečiai, bet ir kelininkai. Vien per šiuos metus šaligatvius ir gatves prižiūrinti bendrovė „Ecoservice“ iš savivaldybės sulaukė šimtų skundų. Už šiuos pažeidimus dabar kelininkams teks sumokėti beveik 320 tūkst. eurų.
„Ta suma, t. y. virš 300 tūkst., buvo būtent už šaligatvių priežiūrą ir ji buvo beveik 10 kartų didesnė nei pernai“, – komentavo Šiaulių miesto koordinavimo skyriaus vedėja Rigita Tijūnaitienė.
Įmonė savo ruožtu tikino, kad oro sąlygos Šiauliuose buvo ekstremalios, todėl kelininkai paprasčiausiai nespėjo laiku nuvalyti visų miesto šaligatvių.
„Kiekviena suma įmonei yra labai svarbi, bet čia svarbi ne tik finansinė pusė. Mes suprantame, kad mums svarbu užtikrinti saugias sąlygas“, – tvirtino UAB „Ecoservice“ atstovė žiniasklaidai Rita Kručaitė.
Savivaldybė pažeidimų fiksavo ne tik šaligatviuose – už blogai valytas gatves baudų suma šiemet siekia 15 tūkst. eurų, o už šaligatvius – 305 tūkst. eurų. Tiesa, vien už šaligatvių valymą savivaldybė bendrovei turėjo sumokėti 490 tūkst. eurų. Vadinasi, didžiosios dalies pinigų dėl pažeidimų įmonė negaus.
„Šiemet turėjome daug daugiau pažeidimų, kurie įkainoti 1 tūkst. eurų. Pavyzdžiui, už kiekvienus nenuvalytus laiptus – po tūkstantį. Stotelių mieste irgi turime labai daug, tad jei toje nenuvalytoje atkarpoje yra daug stotelių – už kiekvieną stotelę po tūkstantį eurų“, – aiškino R. Tijūnaitienė.
Kol kas neaišku, kas laimės paskelbtą šaligatvių valymo konkursą.
„Tenka pripažinti, kad esant tokiai intensyviai žiemai mūsų paslaugų tiekėjas, deja, nepateisino lūkesčių. Mūsų tikslas yra vienas – kad sutartis būtų vykdoma kokybiškai, paslauga būtų teikiama kokybiškai ir gyventojai gautų paslaugą, už kurią sumokami vieši pinigai“, – tikino Šiaulių miesto ūkio ir aplinkos skyriaus vedėja Eglė Bružienė.
Už prastą šaligatvių valymą abipusiu sutarimu bendrovė savivaldybei mokės 15 proc. mažiau. Vadinasi, iki birželio 1 d. reikės sumokėti 260 tūkst. eurų.
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