Vaiko teisių apsaugos kontroliere dirbs Alina Jakavonienė

Jos kandidatūrai per slaptą balsavimą ketvirtadienį pritarė 85 Seimo nariai, prieš buvo šeši, septyni politikai susilaikė.
Kiek anksčiau A. Jakavonienė parlamentarams sakė šias pareigas matanti kaip atsakomybę už realų vaikų gyvenimą, o ne tik už formalius teisinius sprendimus.
Kalbėdama apie savo veiklos prioritetus ji išskyrė individualių kreipimųsi ir skundų nagrinėjimo kokybę, jų sisteminę analizę.
Anot naujai paskirtos kontrolierės, paslaugos vaikui turi būti prieinamos laiku bei kokybiškos.
A. Jakavonienė taip pat žadėjo dėmesio skirti paauglių gerovei, atliepiant individualizuotas paslaugas vaikams dėl jų elgesio, psichikos, emocijų sutrikimų, priklausomybių, socialinių tinklų poveikio.
A. Jakavonienė Vaiko teisių apsaugos srityje dirba nuo 2008 metų. Iki 2019 metų ji vadovavo Valstybinės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybai, kiek vėliau dirbo šios įstaigos direktorės pavaduotoja.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierių Seimo pirmininko teikimu penkeriems metams skiria ir atleidžia parlamentas.
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