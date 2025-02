Vasario 17-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Vasario 17-oji, pirmadienis, 8 savaitė.

Dangaus kūnai: saulė teka 7.40 val., leidžiasi 17.28 val. Dienos ilgumas 9.48 val.

Mėnulis (pilnatis) leidžiasi 8.49 val., teka 23.35 val.

Datos:

Nacionalinė emancipacijos diena

Vardadieniai:

Aleksas, Donata, Donatas, Vaišvilas, Viltė

Vasario 17-oji Lietuvos istorijoje:

1370 — įvyko Rūdavos mūšis tarp Algirdo ir Kęstučio kariuomenės bei Vokiečių ordino kariuomenės, vadovaujamos didžiojo magistro Vinricho fon Kniprodės ir maršalo Heningo Šindekopfo. Žuvo Ordino vadai, lietuviai atsitraukė.

1387 — Jogaila, krikštijant Lietuvą, suteikia privilegiją Vilniaus vyskupui, kuria įsteigta Vilniaus vyskupija. Pirmą kartą rašytiniuose šaltiniuose paminėti Molėtai, kai kunigaikštis Jogaila padovanojo juos Vilniaus vyskupui. Vyskupijai Molėtai priklausė iki XVIII a.

1806 — gimė archeologas, etnologas, geografas Konstantinas Tiškevičius. Mirė 1868 m.

1920 — sudaryta Klaipėdos krašto direktorija.

1952 — gimė poetas ir rašytojas Vladas Braziūnas.

2007 — po sunkios ligos mirė prozininkė, eseistė, dramaturgė, dailininkė Jurga Ivanauskaitė. Gimė 1961 m.

Vasario 17-oji pasaulio istorijoje:

1813 — Prūsija paskelbė karą Prancūzijai.

1904 — Milane įvyko Giacomo Puccini (Džakomo Pučini) operos „Madama Butterfly“ premjera.

1972 — Didžiosios Britanijos bendruomenių rūmai balsavo už šalies stojimą į Europos Bendriją.

1990 — Rytų Vokietija paskelbė ketinanti nugriauti Berlyno sieną.

1999 — Lamanšo sąsiauryje Prancūzijos muitininkai sulaikė Latvijos žvejybos tralerį „Nemo“, kuris gabeno rekordinę — daugiau nei 20 tonų — marihuanos siuntą, paslėptą po žuvimi.

2002 — Prancūzijos nacionalinę valiutą franką pakeitė euras.

2012 — Graikijoje apiplėštas archeologinis muziejus Olimpijoje. Pavogta daugiau kaip 60 neįkainojamų daiktų, tarp kurių buvo ir antikos laikų aukso žiedas.

Vasario 17-oji šou pasaulyje:

1963 — gimė NBA žvaigždė Michael Jordan (Maiklas Džordanas).

1972 — gimė grupės „Green Day“ narys Billie Joe Armstrong (Bilis Džou Armstrongas).

1979 — grupė „The Clash“ Niujorke pradėjo pirmąjį koncertinį turą po JAV.

1981 — Niujorke gimė aktorė, modelis Paris Hilton (Peris Hilton).

1989 — mirė prancūzų madų dizaineris Guy Laroche (Gi Liarošas).

1991 — gimė vienas sėkmingiausių XXI amžiaus atlikėjų, britas Edas Sheeranas (Edas Širanas).

2013 — mirė JAV kantri muzikos dainininkė Mindy McCready (Mindi Makridi), tarp kurios dainų buvo hitu tapusi „Guys Do It All the Time“.