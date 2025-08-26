 Vasaros pabaiga pažers staigmenų

2025-08-26 11:43
Ugnė Rekašiūtė (LNK)

Paskutinis vasaros pirmadienis, deja, visai nedžiugino – lijo lietus, o temperatūra siekė vos 14–18 laipsnių šilumos. Lyg to būtų negana, sekmadienį buvo užfiksuotas ir šalčio rekordas.

Vasaros pabaiga pažers staigmenų / D. Labučio / ELTOS nuotr.

Pasak klimatologų, rugpjūčio 24-oji buvo šalčiausia per du dešimtmečius, vietomis temperatūra siekė vos 14 laipsnių, o pirmadienio rytą netoli Platelių iškrito kruša. Nepatikėsite, tačiau vasara dar sugrįš – sinoptikai žada, kad savaitės pabaigoje šils iki 29 laipsnių.

Sinoptikas Janas Voitkevičius papasakojo, kokie orai laukia toliau.

– Kaip atrodys paskutinės vasaros dienos?

– Galiu pradžiuginti – pagal dabartinę prognozę laukiame sušilimo. Vyraus anticiklono gūbrys, jis atneš gana šiltus orus. Lietaus bus vietomis. Penktadienis – be žymesnio lietaus ir kai kur sušils net iki 29 laipsnių šilumos. Antradienį vis dar bus gana šaltoka – 14–19 laipsnių šilumos. Po to pamažu šils. Jau ketvirtadienį vietomis sulauksime iki 28, o penktadienį – iki 29. Aišku, po to vėl atvės, nes ateis naujas ciklonas. Tačiau šią savaitę galėsime pasimėgauti truputį šiltesniais orais.

Lietuva tikrai sulauks lietaus, bet šilumos – taip pat.

– Tai reiškia, kad paskutinę vasaros savaitę galime planuotis veiklas lauke, ir striukių išsitraukti dar nereikia.

– Striukes išsitraukti reikėtų nuo lietaus, nes trumpalaikio lietaus bus, kai kur – su perkūnija. Lietuva tikrai sulauks lietaus, bet šilumos – taip pat.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

– Kur bus lietingiausia?

– Didesnis lietaus kiekis labiau paliesti turėtų pietvakarių Lietuvą.

– Ar numatomos stipresnės audros? Galbūt yra įspėjimų dėl stipresnių vėjų?

– Stipresni vėjai numatomi pirmadienį ir antradienį. Kažko panašaus galima laukti ir artimiausiomis dienomis.

– Minėjote, kad kitą savaitę vėl atvės. Kokia temperatūra prognozuojama? Kur bus vėsiausia?

– Tikslios temperatūros pasakyti dar negalime, nes dar toloka. Tačiau atslinks naujas ciklonas – jis šiuo metu yra virš Atlanto, labai gilus, su juo sulauksime didelių lietaus kiekių. Šalnų nebus.

– Tiek 2023-iaisiais, tiek 2024-aisiais turėjome labai karštą rugsėjį. Šią vasarą visi vylėsi, kad rugsėjis bus karštas, kadangi vasara nelepino. Ką galite pasakyti apie rugsėjį? Ar sulauksime karščio?

– Mūsų klimatologai teigia, kad rugsėjo pradžia bus pusė laipsnio šiltesnė už normą. Aišku, norma yra apie 15 laipsnių. Taip pat ir 20 proc. lietingesnė.

– Kokia ši vasara buvo? Ką galite apie ją pasakyti?

– Apie šį mėnesį ir bendrai vasarą dar negalime pasakyti, nes ji dar nepasibaigė. Tačiau, pavyzdžiui, praeitas mėnuo buvo 60 proc. lietingesnis ir keliais laipsniais vėsesnis.

