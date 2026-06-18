Vidurinį pirštą Seimo pusėn rodžiusi Rita Miliūtė gavo baudą

„Surašytas administracinio nusižengimo protokolas (...) dėl nedidelio viešosios tvarkos pažeidimo. Nurodymas sumokėti 15 eurų, jeigu ne, tai bus nagrinėjama (administracinė byla – BNS)“, – BNS nurodė Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorokovskaja.
Apie gautą baudą pranešė ir pati R. Miliūtė savo socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje bei teigė, jog minėtą baudą ketina skųsti.
„Aišku, kad skųsime. Ne dėl to, kad neįstengčiau 15 eurų baudos sumokėti. Dėl kitko. Nenagrinėjant čia protesto būdo etikos / estetikos – nesiekiau pažeisti tvarkos anei susirinkusių žmonių rimties. Nebuvo ir kad per neapsižiūrėjimą parodžiau, tikrai ne“, – ketvirtadienį „Facebook“ rašė laidų vedėja.
Kaip skelbė BNS, dėl minėto gesto Vilniaus miesto 3-ame policijos komisariate balandį buvo pradėta administracinė teisena.
Vidurinį pirštą R. Miliūtė viešai rodė Nepriklausomybės aikštėje vykusio protesto „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“ metu. Tuomet ji teigė, kad valdančioji dauguma yra teisiškai neraštinga, neturi kompetencijos valdyti valstybės.
Naujausi komentarai