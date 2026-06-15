Vilniuje rengiama tarptautinė konferencija JAV 250-mečiui paminėti

Renginyje Lietuvos ir užsienio politikai, diplomatai bei verslo atstovai aptars transatlantinio bendradarbiavimo stiprinimą, šių dienų geopolitiniame kontekste kylančius saugumo ir gynybos iššūkius bei partnerystės galimybes tarp Rytų Europos, Lotynų Amerikos ir Karibų regiono valstybių.
„Šiandien mūsų interesai tiek Vakarų, tiek Rytų pusrutuliuose daugiausia susiję su bendru tikslu – riboti strateginį agresyvų Kinijos ir Rusijos kišimąsi į Lotynų Amerikos, Karibų jūros regiono ir Europos rytinėje dalyje esančių valstybių reikalus ir stiprinti laisvę šiuose regionuose“, – teigia konferencijos organizatoriai.
Todėl, atsižvelgiant į didėjančius saugumo iššūkius, pasak jų, būtina iš naujo įvertinti galimybes plėsti bendradarbiavimą ir stiprinti nacionalines pozicijas.
Ši konferencija tęsia prezidento Valdo Adamkaus konferencijų tradiciją ir remiasi 2022 metais, minint JAV ir Lietuvos diplomatinių santykių šimtmetį, surengtos Šimtmečio konferencijos patirtimi.
Renginį organizuoja Seimas ir Užsienio reikalų ministerija, bendradarbiaudami su Amerikos prekybos rūmais Lietuvoje.
ELTA primena, kad JAV liepos 4-ąją minės 250-ąsias nepriklausomybės metines.
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