Visaginas atsisveikino su Jevgenijumi Šuklinu: miestas jam turėtų statyti paminklą

Laidojimo namuose Visagine netelpa žmonės, atėję atsisveikinti su kraštiečiu, Seimo nariu ir sportininku J. Šuklinu.
„Taip, mes buvome draugai. Draugavome šeimomis. Labai geras žmogus, labai gaila. Buvo labai protingas, darbštus, mylėjo gyvenimą, savo šeimą. Jis daug organizavo, buvo bendruomenėje. Dalyvavome žygyje. Buvo labai aktyvus, labai gaila, kad jo nebėra“, – sakė atsisveikinti atėjusi moteris.
Atsisveikinti atėję žmonės sako, kad Jevgenijų pažinojo ne tik kaip garsų sportininką ar politiką. Daugelis jį pažinojo asmeniškai ir prisimena, kad J. Šuklinui rūpėjo kiekvienas sutiktas žmogus.
„Labai gerai mokėjo bendrauti. Ne taip, kad tik kalba ir kalba. Jis mokėjo pakalbėti. Jei ką sakydavau, sustodavo, išklausydavo“, – pasakojo vyras.
J. Šuklinas vadinamas ypatingu žmogumi. Jis tapo aukšto meistriškumo sportininku, o baigęs karjerą pasuko į politiką. Aktyviai dirbo su jaunimu, priklausė Lietuvos šaulių sąjungai, įkūrė restoraną ir alaus daryklą. O metų jam buvo tik 40.
„Miestas jam paminklą turėtų statyti. Labai stiprus vyras, draugas. Apie verslą daug pabendraudavome. Tas sportinis ryžtas, charakteris buvo pavyzdys. Ir į politiką ėjo, ir savo miestą mylėjo“, – sakė velionio bičiulis.
Pastaruosius porą metų J. Šuklinas buvo Seimo narys, išrinktas su Liberalų sąjūdžiu. Darbo vieta persikėlė į Vilnių, tačiau namai liko Visagine.
„Jau jūs neklauskite. Labai sunku. Skaudi žinia“, – sakė moteris.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Geriau būtų netekę susitikti tokia proga“, – kalbėjo vyras.
„Geras žmogus“, – trumpai rusų kalba sakė viena atsisveikinti atėjusi moteris.
„Jis labai mylėjo savo kraštą. Buvo, sakyčiau, tiltas, kuris sugebėjo suvienyti labai įvairias bendruomenes ir būti jų atstovu“, – sakė Seimo narė Viktorija Čmilytė-Nielsen.
J. Šuklinas sukniubęs rastas ketvirtadienio vakarą savo sodyboje netoli Visagino. Atvykę medikai dar bandė jį gaivinti. Jis palaidotas kapinėse prie Visagino – miesto, kurį mylėjo ir kuris mylėjo jį.
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