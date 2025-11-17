Visoje šalyje steigiami 44 kibernetinio saugumo operacijų centrai

Dar gegužę Nacionalinio kibernetinio saugumo centro (NKSC) Kibernetinio saugumo operacijų departamento direktorius Rokas Jonikas yra sakęs, jog visose Lietuvos apskrityse regioninius kibernetinio saugumo operacijų centrus ketinama įsteigti per pusketvirtų metų.
Kiek anksčiau Šiaulių regiono savivaldybės su NKSC sutarė steigti jungtinį regioninį saugumo operacijų centrą.
Toks centras bus pirmasis Lietuvoje. Šiaulių miesto savivaldybės teigimu, „optimistiniu scenarijumi“ jis pradėtų veikti iki šių metų pabaigos. Numatoma, kad jame dirbs keturi darbuotojai, kurie aptarnaus septynių savivaldybių administracijas.
NKSC saugumo operacijų centrą aprūpins technine ir programine įranga, apmokys personalą ir užtikrins pagalbą valdant didelius incidentus. Regiono savivaldybės pasirūpins patalpomis ir darbuotojų išlaikymu.
Tikimasi, kad operacijų centras leis išvystyti ir parengtyje laikyti reikiamo lygio viešojo sektoriaus įstaigų operatyvinius pajėgumus kibernetinei gynybai.
Centras turėtų aptikti, registruoti ir valdyti kibernetinius incidentus, išaiškinti ir stiprinti pažeidžiamas vietas.
