VSAT: Lietuva ragina Minską stabdyti kontrabandą

Neveikiančiame Lavoriškių pasienio kontrolės punkte techninėms deryboms antradienį susitiko valstybių sienos apsaugos žinybų vadovų pavaduotojai Donatas Škarnulis ir Romanas Podlinevas, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
„Sprendimą dėl sienos atvėrimo ir kitų su tuo susijusių klausimų antradienį priims Nacionalinio saugumo komisija, atsižvelgusi į techninių pasieniečių derybų rezultatus ir kitas aplinkybes“, – BNS teigė premjerės patarėjas Ignas Algirdas Dobrovolskas.
Anot pranešimo, Baltarusijai buvo perduota Lietuvos pozicija dėl su oro balionais skraidinamos kontrabandos, jos grėsmės Lietuvos civilinei aviacijai bei visuomenės saugumui. Baltarusijos pusė buvo paraginta imtis aktyvių veiksmų stabdant tokią kontrabandą.
Be to, Baltarusija paraginta kuo skubiau išspręsti joje įstrigusių kelių tūkstančių Lietuvos transporto priemonių grįžimo problemą sudarant sąlygas jiems kuo greičiau išvykti, taip pat netaikyti neproporcingų įkainių už jų stovėjimą aikštelėse.
VSAT eigimu, Baltarusija taip pat turi imtis veiksmų stabdant neteisėtą migraciją ne tik iš Baltarusijos į Lietuvą, bet ir visame regione.
Anot pranešimo, susitikime pateikta ir Baltarusijos pozicija, kuri bus perduota Lietuvos Vyriausybės atstovams.
BNS rašė, kad Nacionalinio saugumo komisija antradienį spręs Baltarusijoje įstrigusių vilkikų situaciją ir padėtį dėl kontrabandinių balionų.
Valdančiųjų socialdemokratų lyderis Mindaugas Sinkevičius sako, kad yra labai didelė tikimybė, kad siena su Baltarusija bus atverta anksčiau nei lapkričio 30-ąją.
Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys pirmadienį taip pat teigė, jog Lietuva atverti du uždarytus pasienio punktus su Baltarusija galėtų dar iki lapkričio 30-osios. Tuo metu prezidento patarėjas Deividas Matulionis sakė, kad ar bus priimtas toks sprendimas, priklausys nuo Baltarusijos veiksmų.
Ministrų kabinetas sieną su Baltarusija su tam tikromis išimtimis spalio 30-ąją uždarė mėnesiui, tai padaryta reaguojant į kontrabandinių balionų civilinei aviacijai keliamą grėsmę.
