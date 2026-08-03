VSD Strateginės komunikacijos vadovu tapo Artūras Pučėta

„VSD profesine prasme yra viena įdomiausių organizacijų, puoselėjanti turiningą istoriją ir savo veikla išryškinanti objektyvios, savalaikės ir aiškios informacijos svarbą valstybės raidai bei atsparumui. Esu dėkingas už galimybę prisidėti ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą žvalgybos institucija“, – pirmadienį VSD išplatintame pranešime teigė A. Pučėta.
Anksčiau A. Pučėta dirbo komunikacijos ir rinkodaros paslaugų agentūroje „Fabula“, naujienų portale „Lrytas“, LRT.
Jis yra baigęs komunikacijos ir informacijos mokslų bakalauro ir magistro studijas Vilniaus universitete.
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