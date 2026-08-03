 VSD Strateginės komunikacijos vadovu tapo Artūras Pučėta

VSD Strateginės komunikacijos vadovu tapo Artūras Pučėta

2026-08-03 12:24
BNS inf.

Valstybės saugumo departamento (VSD) Strateginės komunikacijos skyriui pradeda vadovauti komunikacijos specialistas Artūras Pučėta.

Artūras Pučėta
Artūras Pučėta / VSD nuotr.

„VSD profesine prasme yra viena įdomiausių organizacijų, puoselėjanti turiningą istoriją ir savo veikla išryškinanti objektyvios, savalaikės ir aiškios informacijos svarbą valstybės raidai bei atsparumui. Esu dėkingas už galimybę prisidėti ir stiprinti visuomenės pasitikėjimą žvalgybos institucija“, – pirmadienį VSD išplatintame pranešime teigė A. Pučėta.

Anksčiau A. Pučėta dirbo komunikacijos ir rinkodaros paslaugų agentūroje „Fabula“, naujienų portale „Lrytas“, LRT.

Jis yra baigęs komunikacijos ir informacijos mokslų bakalauro ir magistro studijas Vilniaus universitete.

Šiame straipsnyje:
Artūras Pučėta
Valstybės saugumo departamentas
Strateginės komunikacijos vadovas

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Lubianka
Kas toks? Iš kur juos traukia? Kur kaklaraištis?
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