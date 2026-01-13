VSD vadovas: diskusijoje dėl poligono stebimas propagandistų įsitraukimas

„Matome susidomėjimą asmenų, kuriuos vadiname importuojančiais į Lietuvą, į mūsų regioną Rusijos režimo naratyvus.Tokių propagandistų, tokių prašalaičių, kurie suinteresuoti, kad kiltų didesnė įtampa, kurie būtų prisijungę prie vienos ar kitos besiformuojančios tam tikros diskusijos ar konflikto eskalacijos, tai tokių žmonių, žinoma, yra“, – antradienį TV3 sakė VSD vadovas Remigijus Bridikis.
„Mes juos stebime. Taip pat stebime vis didėjančią propagandos, tam tikrų nišinių kanalų didėjantį įsitraukimą. Tad teigti, kad Rusijos čia nėra ar Rusijai atstovaujančių asmenų šitoje temoje nėra, būtų neteisinga. Jie yra, jie domisi, stebi ir, aišku, toliau augins įtampą“, – pridūrė jis.
Valstybės gynimo taryba siūlo pietų Lietuvoje, Kapčiamiestyje, steigti naują karinį poligoną. Krašto apsaugos ministerijos (KAM) teigimu, ši teritorija, besiribojanti su Lenkija ir esanti Suvalkų koridoriaus dalyje, yra tinkamiausia, siekiant reikšmingai sustiprinti Lietuvos gynybinius pajėgumus.
Tai sukėlė vietos gyventojų pasipiktinimą. Per praėjusią savaitę vykusį KAM ir kariuomenės vadovybės susitikimą su gyventojais kariuomenės atstovai išvadinti valkatomis ir parsidavėliais, ironiškai klausta, kaip kariuomenės ruošiasi kariauti, jei nesugeba apsiginti nuo kontrabandinių balionų. Gyventojai nuogąstavo dėl išperkamo turto įvertinimo, būsimos žalos gamtai – miškams, gyvūnams, tvirtino, kad neįmanoma įkainoti tėviškės vertės.
KAM teigimu, sprendimas steigti poligoną bus priimtas tik išklausius gyventojų. Valstybės gynimo taryba poligono steigimo klausimą svarstys pakartotinai, o galutinį sprendimą dėl Kapčiamiesčio poligono steigimo priims Seimas šių metų pavasarį.
Šią savaitę kalbėti su gyventojais į Kapčiamiestį vyks prezidentas Gitanas Nausėda.
Kaip rašė BNS, Kapčiamiesčio poligono teritorija apimtų apie 14,6 tūkst. hektarų, kur šiuo metu yra beveik 2 tūkst. privačių sklypų, didžioji dalis jų – miško paskirties žemė.
Šiame poligone vyktų Lietuvos kariuomenės ir NATO sąjungininkų karių pratybos, o vienu metu galėtų treniruotis 3,5–4 tūkst. karių. Didesnės pratybos poligone vyktų apie penkiskart per metus ir truktų iki dešimties dienų, mažesnės apimties vyktų nuolat.
