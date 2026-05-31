Vyriausybė iš esmės palaiko siūlymą supaprastinti motociklų teisių gavimą

Seimas rudenį po pateikimo pritarė socdemės Indrės Kižienės inicijuotoms Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pataisoms, kurios leistų turintiems automobilio vairuotojo pažymėjimą leisti įgyti motociklo teises išlaikius tik praktinį egzaminą ir jiems nereikėtų laikyti teorijos egzamino.
I. Kižienės teigimu, asmenys, turintys B, C ar D kategorijų vairuotojo pažymėjimus, jau yra įgiję reikalingas teorines žinias, o reikalavimas šiems vairuotojams dar kartą laikyti teorijos egzaminą, norint įgyti A kategoriją, parlamentarei atrodo perteklinis.
Pasak Seimo narės, jos siūlomu pakeitimu būtų užtikrintas teisinio reguliavimo nuoseklumas ir aiškumas, sumažinta administracinė našta tiek vairuotojams, tiek valstybės institucijoms, o egzaminavimo procesas taptų labiau orientuotas į realius vairavimo gebėjimus bei eismo saugumo užtikrinimą.
Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, turintiems teisę vairuoti B, C arba D kategorijų transporto priemones suteikiama teisė vairuoti A kategoriją tik po to, kai šie išlaiko egzaminą, kuris įstatyme apibrėžtas kaip teorinių ir praktinių patikrinimas.
Vyriausybė šią savaitę pritarė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) parengtai projekto išvadai, kuria siūloma iš esmės pritarti parlamentarų siekiui, tačiau patikslinti projektą.
Anot VRM, europinėse direktyvose yra nustatyta išimtis laikyti tik praktikos egzaminą asmenims, turintiems mažiausiai dviejų metų A2 kategorijos – mažesnio galingumo – motociklo vairavimo patirtį ir norintiems įgyti teisę vairuoti galingesnį – A kategorijos – motociklą.
Ministerija siūlo įstatyme nustatyti šią direktyvoje esančią išimtį.
VRM taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad skirtingų kategorijų vairavimo teorijos egzaminai nėra tapatūs tarpusavyje.
„B, C arba D kategorijų teorijos egzaminus išlaikę asmenys nėra patikrinti, ar turi (...) privalomas patikrinti bendras A kategorijos žinias apie apsaugos priemonių naudojimą, važiuojančiųjų motociklu matomumą kitiems eismo dalyviams“, – rašoma išvadoje.
Anot VRM, A kategorijos teorijos žinių patikrinimas yra aktualus atsižvelgiant į tai, kad eismo saugos užtikrinimo srityje motociklai yra laikytini viena iš pavojingiausių transporto rūšių, o jų vairuotojai yra priskiriami pažeidžiamiausių eismo dalyvių grupei.
„Atsižvelgiant į tai, tikslinant įstatymo projektą, siūlytina nustatyti teisinio reguliavimo priemones, kuriomis būtų atsižvelgta į motociklų vairuotojų pažeidžiamumą“, – teigiama išvadoje.
Kad siūlomi pakeitimai įsigaliotų, juos dar turės palaiminti parlamentarai svarstymo ir priėmimo stadijose.
(be temos)