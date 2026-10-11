 Vyriausybė leido LSS ir toliau naudotis patalpomis Vilniaus Naujamiestyje

Vyriausybė leido LSS ir toliau naudotis patalpomis Vilniaus Naujamiestyje

2026-10-11 15:16
Benjaminas Auryla (ELTA)

Vyriausybė šią savaitę pritarė ir toliau leisti Lietuvos studentų sąjungai (LSS) naudotis patalpomis Vilniuje, A. Vivulskio gatvėje esančiame bendrabutyje.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
Lietuvos Respublikos Vyriausybė / J. Kalinsko/ ELTOS nuotr.

LSS šiose patalpose veikia nuo 2016 metų. Ankstesnė panaudos sutartis baigia galioti šių metų lapkritį.

Patalpos priklauso valstybei, o jas pagal patikėjimo sutartį valdo Vytauto Didžiojo universitetas. Universiteto taryba tolesniam patalpų perdavimui LSS pritarė.

A. Vivulskio g. 36 esančių patalpų bendras plotas – 206,32 kv. metro.

Jose dirba apie 13 Lietuvos studentų sąjungos darbuotojų, vykdoma studentų atstovavimo bei Lietuvos studento pažymėjimo gamybos, administravimo ir išdavimo veikla.

LSS šiomis patalpomis galės naudotis iki 2030 m. sausio 1 d. 

Šiame straipsnyje:
Lietuvos Respublikos Vyriausybė
LSS
Lietuvos studentų sąjunga
LRV 15
Vyriausybė
patalpos

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų