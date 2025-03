Ši tvarka įsigalios nuo šių metų rugsėjo mėnesio. Ji nebus taikoma miestams.

„Savivaldybėms palikdami teisę apsispręsti, kaip organizuoti savo mokyklų tinklą, atsižvelgiant į konkrečią situaciją, tęsime pažadą išsaugoti nedideles gimnazijas“, – ministerijos pranešime sakė švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė.

Anot jos, jeigu liktų iki šiol galiojusi nuostata, kad baigiamosiose klasėse turi būti ne mažiau kaip 21 mokinys, 56 mokyklos naujais mokslo metais nebegalėtų formuoti III gimnazinių klasių.

„Sudarant sąlygas išlaikyti gimnazijas miesteliuose, mokiniams nereikės gaišti laiko kelyje, rytais nereikės taip anksti keltis, daliai jų bus didesnės galimybės lankyti popamokinius būrelius. Į mokyklą bus lengviau pritraukti ir naujų mokytojų. Be to, miestelyje esanti gimnazija pakelia visos gyvenvietės vertę, į tokią vietą noriau keliasi jaunos šeimos“, – tvirtino ministrė.

Atsižvelgiant į unikalią Neringos geografinę padėtį ir ribotas alternatyvas mokiniams įgyti vidurinį išsilavinimą, Neringos savivaldybei padaryta išimtis – Nidos gimnazija galės sudaryti ir mažesnes negu 12 mokinių klases.

Anot Švietimo ministerijos, kitu atveju mokiniai vidurinį išsilavinimą galėtų įgyti tik Klaipėdos miesto gimnazijose, į jas tektų vyktų apie 50 km į vieną pusę. Be to, kelionę apsunkintų kėlimasis keltu per Kuršių marias.

Pagal Vyriausybės nutarimą, savivaldybės, apsisprendusios suformuoti gimnazijų klases su 12 mokinių, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijai turės pateikti savo tarybų sprendimus, kad mokykloms skirs papildomų mokymo lėšų.

Švietimo, mokslo ir sporto ministras kasmet tvirtins gimnazijų sąrašą, kurios galės sudaryti 12–20 mokinių III gimnazijos ir IV gimnazijos klases ir kurioms bus skiriama 50 proc. mokymo lėšų iš valstybės biudžeto.

Iki šiol nuo 2024-ųjų rudens trečios gimnazijos klasės formavimui galiojo kiekybiniai kriterijai, leidžiantys ją sudaryti mažiausiai iš 21-o moksleivio. Taip pat nuo pernai galiojo taisyklė, užtikrinanti valstybinį finansavimą tik tokioms ir didesnėms gimnazijų klasėms.