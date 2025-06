Vyriausybė pritaria siūlymui tėvadienius suteikti tiems, kas augina vaiką iki 14 metų

Pagal grupės socialdemokratų siūlomas pataisas, darbuotojams, auginantiems vieną vaiką iki 14 metų, būtų suteikiama viena papildoma poilsio diena per tris mėnesius, o darbuotojams, auginantiems vaiką su negalia iki 18 metų arba du vaikus iki 14 metų, tektų viena papildoma poilsio diena per mėnesį, auginantiems daugiau vaikų iki 14 metų – dvi dienos per mėnesį.

Dabar tėvadieniai suteikiami asmenims, kurie augina vaiką iki 12 metų.

„Projekto iniciatoriai nurodo, kad pokyčius paskatino poreikis numatyti darbuotojams didesnes galimybes derinti darbo ir šeimos įsipareigojimus, užtikrinti ilgesnį laiko praleidimą su savo vaikais, taip pat užkirsti kelią žalingiems įpročiams ankstyvoje paauglystėje. Vyriausybės išvadoje siūloma pritarti įstatymo projektui“, – rašoma Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) parengtoje išvadoje.

Joje teigiama, kad išvada suderinta su Finansų ministerija, Teisingumo ministerija ir Valstybine darbo inspekcija.

Pasak SADM, siūlymui nepritaria Ekonomikos ir inovacijų ministerija, Lietuvos pramonininkų konfederacija, Lietuvos verslo konfederacija ir Lietuvos darbdavių konfederacija.

Pasak jų, neatliktas pataisų poveikio vertinimas, išaugs darbdavių kaštai, kurie gali siekti apie 26 mln. eurų, didės administracinė našta.

Nepritariantiems taip pat kyla abejonių, kiek savo laiko tėvai galės skirti paaugliams, jei šie didžiąją dalį dienos praleidžia mokykloje bei užklasinėje veikloje ir sako, kad Lietuvoje jau ir taip labai geros sąlygos dirbantiems tėvams, lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis.

Anot SADM, gegužę Trišalės tarybos posėdyje gegužės gale darbdavių organizacijų atstovai įstatymo projektu siūlomam pakeitimui nepritarė, o profesinių sąjungų atstovai ir Vyriausybės atstovai, išskyrus Ekonomikos ministeriją, siūlymą palaikė.

Siūlymui po pateikimo kovo pabaigoje pritarė Seimas, kad jis įsigaliotų, jį dar dviejuose balsavimuose turi palaikyti parlamentarų dauguma.