Žiniasklaida: eidamas 78-uosius metus mirė žurnalistas Vaitiekūnas

Pranešama, kad H. Vaitiekūnas mirė eidamas 78-uosius metus. Šią žinią naujienų portalui patvirtino Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos (LRT) operatorius Sigitas Kazlauskas.
Kaip skelbiama, H. Vaitiekūnas gimė 1949 m. rugpjūčio 25 d. Panevėžyje, tais pačiais metais kartu su šeima persikėlė gyventi į uostamiestį ir ten baigė Klaipėdos 5-ąją vidurinę mokyklą bei vaikų muzikos mokyklą.
1969 m. dirbo „Valstiečių laikraštyje“, vėliau – „Vakarinių naujienų“, Vilniaus bei Šalčininkų rajonų laikraščių redakcijose.
Lietuvos televizijos „Panoramos“ redakcijos reporteriu H. Vaitiekūnas dirbo 1978–1993 m., vėliau kūrė televizijos laidas.
Nurodoma, kad per savo karjerą jis yra sukūręs 15 autorinių laidų, iš kurių žiūrovams žinomiausios – „Laisvės alėja“, „Geriau nebūna“, „Būna ir geriau“. Po žurnalistikos karjeros H. Vaitiekūnas rašė sveikatos, Lietuvos ir pasaulio temomis, dalis jo raštų sudėti knygoje „Felčerio užrašai“.
Naujausi komentarai