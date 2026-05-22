Žiniasklaida: Jusas traukiasi iš Registrų centro direktoriaus pareigų

Tokį sprendimą priimti jį viešai paragino tiek premjerė Inga Ruginienė, tiek ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas.
Generalinė prokuratūra savo ruožtu pradėjo ikiteisminį tyrimą gavus pranešimą apie valstybės institucijų fiksuotus galimai neteisėtus trečiųjų asmenų veiksmus, susijusius su valstybės valdomais duomenų registrais.
Įtariama, jog galėjo būti nutekinti daugiau nei 600 tūkst. registro išrašų, žala siekia nemažiau 111 tūkst. eurų. Konservatorių partijos pirmininkas Laurynas Kasčiūnas skelbė, jog dėl incidento prašys sušaukti neeilinį Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto (NSGK) posėdį. Parlamentaras taip pat kėlė klausimų dėl E. Grikšo galimybių toliau dirbti Vyriausybėje.
RC tuo metu pabrėžė, jog jokie asmeniniai kontaktiniai duomenys incidento metu nebuvo nutekinti ir paragino gyventojus saugotis sukčių – atidžiai vertinti skambučius, laiškus ar bet kokius pranešimus, ypač susijusius su nekilnojamuoju turtu (NT).
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