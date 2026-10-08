 Valdžia saugoma pernelyg uoliai

Valdžia saugoma pernelyg uoliai

2026-10-08 13:15
Rimantas Turčinskas

Šią vasarą Klaipėdoje lankėsi nemažai garbingų svečių, vyko įvairūs valdžios atstovų susitikimai. Gerai, jog sostinė prisimena, kad Lietuvoje yra ir toks miestas kaip Klaipėda.

Pridėti kaip pageidaujamą šaltinį
<span>Valdžia saugoma pernelyg uoliai</span>
Valdžia saugoma pernelyg uoliai / Asociatyvi magnific nuotr.

Tačiau visus tuos „garbingiausius“ vizitus lydėjo itin gausi palyda, kurios atstovų elgsena ne tik atgrasi ir sulaukianti abejonių dėl teisėtumo, bet ir kelianti pasišlykštėjimą.

Pavyzdžiui, eismo sustabdymas prie restorano „Monai“ Liepų gatvėje. Daugybė vairuotojų turėjo laukti, kol gerbiamas prezidentas su žmona privažiuos prie pat durų, kad galėtų pavalgyti.

Tas tyčiojimasis iš žmonių, kurie tas lėšas sumoka į iždą... Visi stovi, nes policija eismą sustabdė, klaipėdiečių automobilių eilės rikiuojasi ten, kur eismas ir taip intensyvus.

Arogantiškai besielgiančiai Vilniaus policijai ir apsaugininkams nusispjauti, kad Naujojo Sodo ir Liepų gatvės sankryžoje žalias šviesoforo signalas dega tik 15 sekundžių. Jie įjungia savo tarnybinių mašinų signalizacijas, švyturėlius ir visus pasmerkia stovėjimui, kol „svarbūs asmenys“ išlips iš juos atgabenusių limuzinų.

Šlykštu. O po to dar stebimasi – kodėl Lietuvos žmonės nemyli savo valdžios. O dėl ko ją turėtų mylėti? Po tokių dalykų jie jos tiesiog nekenčia. Kas trukdė pasistatyti tuos limuzinus prie savivaldybės ir pėstiems ateiti į tuos „Monus“, jei jau būtent ten taip reikia?

Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni į darbą ir iš jo vaikšto pėsčia – be apsaugos eina gatve, „apsiginklavusi“ rankinuku.

Buvęs Nyderlandų ministras pirmininkas Markas Rutte į darbą atvažiuodavo dviračiu. Taip pat be jokių apsaugininkų ar policijos palydų.

Nuo ko gi mūsų valdžios atstovus taip akylai turi saugoti policijos brigados su švyturėliais? Nuo paprastų žmonių? Tada kokie jie tautos atstovai, jei jos taip bijo?

Atrodo, kad vis dėlto pas mus yra persistengta šiuo klausimu. Reikėtų rimtai išsiaiškinti, kiek yra tų apsaugininkų. Gal jų vis dėlto per daug? O policija turėtų eiti patruliuoti gatvėse ir gaudyti narkotikų platintojus, o ne užsiimti niekais, saugant atstovus, kurie politikoje nelabai ką reiškia.

Šiame straipsnyje:
nuomonė
Klaipėda
politikų apsauga
pasipiktinimas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų