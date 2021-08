Aktas ar pornografija?

Kodėl prireikė to didžiojo vajaus dėl G paso? Dėl to, kad nuo pirmos minutės buvo sekamos G pasakos. Do-kumentas iš pradžių buvo išduodamas vos savaitei. Ministerijų vadovai ir jų klerkai, įvairiausių institucijų at-stovai įtikinėjo, kad visi nepultų be reikalo to paso. Nes. Kam jums jis – tada visur landžiosite ne tik su reikalu, bet ir be reikalo. Dar pridurta lyg peiliu į šoną – nėra techninių galimybių, pakeisti sudėtinga.

G paso skubėjo norintieji pakliūti, kur su juo įleidžiama. Kitiems, iš nuotolinių darbų varomiems į kontoras, reikėjo įrodymo, kad persirgęs, skiepytas ar pasitikrinęs. Tačiau darbe G pasas netiko, reikalauta pažymų apie skiepus iš e.sveikatos duomenų bazės: kada skiepytas, kokia vakcina (koks vakcinos galiojimo laikas (!). O tiems, kurių kraujo tyrimas atskleidė, kad turi daugiau nei pakankamai antikūnų, iki pat šios savaitės pradžios buvo rodoma špyga: va, jums, o ne G pasą.

Kodėl ES skaitmeninis COVID pažymėjimas skiepytiesiems galioja neribotą laiką ir visose Bendrijos šalyse, o pas mus reikalaujama G paso?

Tai va. Kodėl dabar žmogus turėtų norėti? Ypač tas, kuris skiepytas ar persirgęs, nes dar prieš savaitę buvo aiškinama, kad teisės aktas (pornografija) aiškiai nurodo, jog neturintieji liečiamojo telefono ar kompiuterio ir atsisiųsti G pasą turi keliais atšliaužti iki Registrų centro padalinio.

Bet. Pasirodo, viskas įmanoma. Tuoj G pasus bus galima išsispausdinti bet kur. Maža to, po miestelius važinės pasobusai. Be to, vienu piršto paspaudimu pakeistos techninės galimybės popieriaus galiojimą pratęsti mėnesiui, antro piršto – dviem mėnesiams.

Ir vis tiek atsiranda kvailų klausimų. Pavyzdžiui, kodėl ES skaitmeninis COVID pažymėjimas skiepytiesiems galioja neribotą laiką ir visose Bendrijos šalyse, o pas mus reikalaujama G paso? Sunku patikėti, bet. Lietuva neįstojo į ES. Arba jos nepriėmė.