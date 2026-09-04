Apgręžimo tuneliai

Maitinimas – pagal grafiką, atlyginimai – pagal grafiką, laisvadieniai – pagal grafiką, atostogos – pagal grafiką, uniformos keitimas – pagal grafiką, patruliavimas pasienio zonoje – pagal grafiką, pratybos – pagal grafiką, net ir kavos aparato plovimas pagal grafiką yra naudingas ir aparatui, ir kavos vertintojams.
Kol reikalai pasienyje vyko pagal grafiką, ne taip jau giliai virė darbas kastuvėliais. Paskui ne pagal grafiką patruliuojančių pasieniečių akivaizdoje atsivėrė tunelis ir iš jo išlindo invaziniai vyrukai. Gal kebabų? Lukašenka vaišina.
Pagal visuomenei prieinamus duomenis, prasidėjo dosnus pasivaišinimas smūgiais. Vienas kitam sukinėjo rankas, daužė veidelius ir pilvelius, išsipurvino švarios uniformos.
Labai nukentėjo pasienio vado uniforma. Vaizdžiai tariant, aukšto rango pareigūnui buvo nuplėšti antpečiai. Jis sakosi iš pareigų pasišalinęs savo noru, neverčiamas. Bet juk žinome: taip ir liks neaišku, ar verčiamas pasišalino, ar neverčiamas suprato, kad yra verčiamas, ir pasišalino.
Kad vyrukai pasikasė po vado kėde, dar maža bėda. Didesnis rūpestis būtų tuneliai, pro kuriuos išropotų ne tik invaziniai vyrukai, bet ir invaziniai tankai.
Keista ir tai, jog buvo užsimenama, kad pasieniečiai prieš invazinius vengė panaudoti ginklus. Iš tunelio išlindusiems vyrukams tai suteikė ryžto – vieną pasienietį jie bandė pačiupti kaip grobį.
Veiksmai, turintys smurto kvapelį, pas mus jau tampa nedovanotini.
Turbūt reikėtų kasti ES standartus atitinkančius apgręžimo tunelius? Su apšvietimu. Sulaikant nė už ką nenaudoti smurto kalbos (ką jau kalbėti apie veiksmus). Pasiteirauti – kokiu tikslu atropojote, ar turite leidimus tunelio statyboms, ar atliktas poveikio aplinkai tyrimas. Jei ne, prašytumėme pasinaudoti apgręžimo tuneliu.
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