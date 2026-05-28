Apie dovaną priešams

Tai štai praėjo lygiai pusantrų metų nuo tada, kai radosi viltis žodžiui tapti kūnu: „Lietuvoje kuriamas Nacionalinis sukčiavimų tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti tokių nusikaltėlių tinklus“. Taip ką tik paskelbė policijos generalinis komisaras.
Ir būtų pats laikas, juolab nežinia, į kokias rankas pakliuvo išganinga žaliava iš Registrų centro su visais nekilnojamojo turto ir jo turėtojų duomenimis. Tik, regis, patys pačiausi valdžioje, kaip ir viską iki šiol, šio fakto nelinkę pernelyg sureikšminti. Na, nutekėjo, maža kas kur nuteka.
Premjerė šią evangeliją (gr. geroji naujiena) išgirdo beveik prieš du mėnesius ir tylėjo, tiesa, jos pačios duomenys irgi buvo pavogti. Ponas prezidentas apie duomenų vagystę informuotas kiek vėliau, jis irgi tylėjo, nes „informaciją vertino tarnybos, jos viešinti nebuvo galima“.
Seimo pirmininkas išvis nemanantis, kad Vyriausybės nariai tyčia nuslėpė informaciją nuo visuomenės apie duomenų vagystę. Tik bepigu postringauti, kai jo paties asmens duomenys nenutekėjo.
Galiausiai kalčiausias, aišku, liko Registrų centro direktorius, kuris nesiginčydamas paliko pareigas ir dabar jam skubiai ieškoma pamaina. Be to, pranešta, kad ministrė pirmininkė su savo ministrais dėl šio skandalo atsistatydinti neketina, nes „tai būtų geriausia dovana mūsų priešams“.
O tuo metu „aušriečių“ lyderis ėmėsi pranašysčių, paskelbęs apie rudenį Lietuvoje vyksiantį valstybės perversmą. Policijai pavesta įvertinti šias prielaidas.
(be temos)