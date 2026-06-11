Architektų tema

Prezidentas V. Garastą įvardijo tautos stiprybės simboliu, o štai pasak premjerės, treneris, „į šalies krepšinį atvedęs garsiausius talentus, bus prisimenamas kaip vienas Lietuvos krepšinio tėvų ir didžiųjų pergalių architektų“.
Nūnai architekto metafora pas mus tinka beveik visiems gyvenimo atvejams, ne tik iškiliam krepšinio treneriui.
Pavyzdžiui, politinio chaoso architektas, dėl antisemitizmo pirmosios instancijos teismo nuteistas parlamentaras R. Žemaitaitis, jo frakciją išmetus iš valdančiosios daugumos, veikiausiai netaps dar vienu Seimo pirmininko J. Oleko pavaduotoju. Tą patvirtino ir pats parlamento vadovas – viltingosios strategijos valstybės valdyme architektas.
O tuo metu socdemų derybinės grupės vadas, visa ko nesureikšminimo architektas M. Sinkevičius ims derėtis su „Vardan Lietuvos“ prisijungimu prie valdančiosios koalicijos.
Šiame siužete šiek tiek liko vietos ir tikram architektui, tiesiogine šio žodžio prasme. Vakar, kai savo misiją šioje žemėje baigė V. Garastas, sukako lygiai šimtas metų nuo genialaus kūrėjo, Šventosios Šeimynos katedros Barselonoje architekto Antonio Gaudi mirties.
Genijų pagerbė ne tik ispanai, juk galiausiai pavyko pabaigti jo pradėtą didžiąją baziliką, kurioje šia proga mišias aukojo pats popiežius, be kita ko, į iškilmes nepamiršęs pakviesti ir prezidento G. Nausėdos, dar vieno lietuviškojo politinės ekvilibristikos architekto.
Naujausi komentarai