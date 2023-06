At(p)laidūs pareigūnai – kas padės apsiginti nuo apgavikų?

Sako, jau beldėmės – niekas neatidaro. Na, negali taip būti. Tačiau, sako, yra. Sako, galėtų padėti pareigūnas Aitis bet, sako, pas jį tiek bylų, kad nors prasmek. Pareigūnas Evičius prakaituoja narpliodamas nacionalinės svarbos reikalą. Pareigūnas Auskas grumiasi su darbo krūva ir tik svajoja, kaip ją sumažinti. Na, o pareigūnė Evičiūtė, tarp mūsų kalbant, labai jau apsnūdusi… Ir dar atlyginimai tokie. Motyvacija – minusinė. O jus, ponuli, apie apgavikus kalbate. Pats kaltas – nereikėjo ant sukčiaus kabliuko užkibti. Kitą kartą būsite protingesnis.

Tačiau ne visi užkibę nuleidžia rankas – beldžiasi į redakciją. Tada paaiškėja dėmesio vertų aplinkybių. Kaip, antai, tokia: sukčius vieną po kito identiškais būdais per kelis metus yra įklampinęs kone pusšimtį žmonių, bet pareigūnai atsisako jo atžvilgiu pradėti baudžiamąjį persekiojimą. Atsisakymo priežastis suformuluota kone krikščioniška dvasia: žmogus žadėtų prekių neatveža ir už jas avansu duotų pinigų negrąžina ne todėl, kad planavo juos pasisavinti, bet dėl kitos priežasties – nemoka tvarkyti buhalterijos, be to, apgailestauja ir nesislapsto. Žodžiu, piktų kėslų neturintis našlaitis, kurio niekas neišmokė elgtis su pinigais.

Nereikia būti šamanu, kad atspėtum, jog „našlaitis“ ir toliau naudosis jam parankiu buhalterijos neišmanymu, ieškodamas galinčių užkibti ant kabliuko.

Nereikia būti šamanu, kad atspėtum, jog „našlaitis“ ir toliau naudosis jam parankiu buhalterijos neišmanymu, ieškodamas galinčių užkibti ant kabliuko. Minėtu atveju būtent taip ir atsitiko. Pabrėšime, su panašiais atvejais redakcija susidūrė ne vieną ir ne du kartus.

Todėl drastiškai atrodo priešingos istorijos, kai ant asmens, kurio galimos kaltės įrodymai menki ir abejotini, nukreipiama STT „divizija“, taškomos lėšos, o rezultatas – nulis. Taip atsitiko, Š. Narbuto byloje, kurią išsamiai aprašė „Kauno diena“. Ir iš kur tas pareigūnų svirduliavimas: nuo visiško neveiklumo iki neurotiško uolumo?