Žodžiu, kantrybė baigiasi ir siūlytojui, ir prezidentui. Pastarasis, paraginęs nesėti sumaišties visuomenėje, šiuo klausimu dar pašmaikštavo, esą, jei jau taip, galima „ir antilopę pasiūlyti į ministro pareigas“.
Kodėl gi ne? Gal net auksinę antilopę? O neatsiliekant nuo laikmečio, antilopė-ministras galėtų būti sugeneruotas dirbtinio intelekto ir gal net atspausdintas trimačiu spausdintuvu.
Tiesa, nebūtume mes čia labai originalūs, nes šioje srityje visą pasaulį jau aplenkė albanai. Jie pasiskelbė turį ministrę vardu Diella (alb. „saulės spindulys“ – beveik auksinė antilopė), kuriai nūnai pavesta kuruoti visus viešuosius pirkimus ir net ieškoti talentų.
Labai gudru. Į šias pareigas paskyrę iš pikselių ir kodo sudarytą virtualią ministrę albanai išsprendė taip dažnai valdžioje ignoruojamo dekalogo (imtinai nuo penkto iki dešimto įsakymo – nežudyk, nepaleistuvauk, nevok, nekalbėk netiesos, negeisk svetimo vyro ar svetimos moters, negeisk svetimo turto) problemą.
Diella – vienintelė ir apskritai pirmoji nežmogiška vyriausybės narė pasaulyje, bet jos dėka Albanijoje viešieji konkursai turėtų tapti 100 proc. skaidrūs.
Gal tai būtų sprendimas ir XX LR Vyriausybei, vis stokojančiai dviejų kandidatų į ministrus?
Gal virtualus ministras-antilopė išties būtų sprendimas?
