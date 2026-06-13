 Be teisės pamiršti

Be teisės pamiršti

2026-06-13 10:00
Dalia Juškienė

Rytoj – Gedulo ir vilties diena, viena tragiškiausių mūsų šalies istoriniame kalendoriuje. Nuo 1941-ųjų, kai birželio 14-ąją sovietų okupacinė valdžia pradėjo masinius Lietuvos gyventojų trėmimus, praėjo 85 metai. 85-eri – solidus laikas žmogui. „Gražų gyvenimą nugyveno“, – sakoma išėjus tokio amžiaus žmogui. Tačiau gražiu žmogaus gyvenimas vadinamas ne dėl metų skaičiaus. „Jei po manęs liks kelios poros naujų batų, paltų, kostiumų, niekam to nereikės“, – yra prisiminusi tremtinio tėvo žodžius ir pati tremtyje gimusi Rita Vaicekauskaitė-Vipartienė. Jos tėvas Ričardas Vaicekauskas mirė 85-erių, palikęs neįkainojamą palikimą: medžio drožinių, kuriais sugrįžęs iš tremties išpuošė Lietuvos bažnyčias, ir knygų – autentiškų liudijimų apie gyvenimą sovietinių lagerių pragare.

Dalia Juškienė
Dalia Juškienė / Asmeninio archyvo nuotr.

Tokių liudijimų mums, dabarties žmonėms, reikia. Kuo labiau tolstame nuo 1941–ųjų birželio 14-osios – tuo labiau. Kartais atrodo, kad 85 metai – beveik amžinybė. Daugėja pagundos gyventi taip, lyg tremtis būtų tik istorijos vadovėlio puslapis, muziejaus ekspozicija ar keli jautrūs sakiniai minėjimo kalboje. Šiandien esame laisvi. Daug dirbame, smagiai atostogaujame, mėgaujamės kaip niekada patogiu ir sočiu gyvenimu. Todėl būtina bent trumpam stabtelėti birželio 14-ąją. Kad suprastume, kaip trapu yra tai, ką laikome savaime suprantamu dalyku.

Gedulo ir vilties diena nėra vien istorijos pamoka. Tai priminimas, kad žmogaus orumą galima mėginti sutrypti, bet neįmanoma sunaikinti. Negalima pamiršti ir kitos skaudžios realybės – šalia budelių visada atsiranda prisitaikėlių. Juk ne mažesnis smūgis tremtiniams buvo grįžimas į okupuotą Lietuvą, kur jie buvo sutikti priešiškai – ne tik valdžios, bet ir prisitaikiusių lietuvių, netgi giminių... Birželio 14-oji primena, kad blogis stiprėja ne tik dėl tų, kurie jį vykdo, bet ir dėl tų, kurie nusprendžia nusisukti.

Ar blogio imperija kada nors nurimo? Ar jos agresijos šešėlis nešliaužia per Europą? Ar turime teisę gyventi, lyg nieko nebuvę? Todėl 1941-ųjų birželio 14-oji – ne vien data istorijos kalendoriuje. Tai mūsų įsipareigojimas atminčiai ir ateičiai.

Šiame straipsnyje:
Gedulo ir vilties diena
tremtis
istorija

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