Beminant stovintį dviratį

Vis dėlto gal nereikėtų pulti uoliai smerkti M. Błaszczak’o, kuris mūsų šalį saviems politikams rodė kaip pavyzdį. „Lietuvoje visos politinės jėgos remia valdžios pastangas užtikrinti sienų saugumą, tačiau Lenkijoje taip nėra“, – dar 2021-ųjų spalio 19 d. M. Błaszczak’as kalbėjo stočiai „Polskie Radio Kierowców“.
Vadinasi, eksministras nėra nusiteikęs prieš Lietuvą ar kitas Baltijos šalis, tiesiog pasakė tai, ką norėtų girdėti Lenkijos rinkėjai. Be to, akivaizdu, kad ir lietuviai prioritetine laiko savo šalį, o ir JAV mums – taip pat prioritetas.
Šiame erzelyje svarbiausias kitas klausimas: ką Lietuvos politikai padarė, kad mūsų santykiai su Lenkija būtų tokie, jog kaimynų gynybos ministras į tą „Radio Zet“ klausimą atsakytų teigiamai?
Dar neseniai G. Nausėda A. S. Dudą vadino savo geru draugu. O kaip yra dabar, kai Lenkijos prezidentu tapo K. T. Nawrock’is? Gal vis miname nejudantį dviratį (taip dabartinę užsienio politiką apibūdino premjero patarėjas D. Kuolys)? Kol kas nematyti jokių realių sprendinių, kurie gerintų dviejų šalių santykius arba bent jau keistų kvėšus stereotipus. Nesigirdi ir iniciatyvų leisti mūsų lenkams lietuviškuose dokumentuose bent savo pavardes įrašyti savais rašmenimis.
Pradžiai reikia tiek nedaug. Tačiau Vilniuje inertiškai švinksta šimtai politikierių ir tūkstančiai biurokratų, kurie neišgali sukurti jokių patikimų konsolidacijos strategijų, nesiekia jokių rezultatų Tėvynei, tik imituoja procesą ir vegetuoja nuo vienos kiaulinės algos iki kitos.
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