Damų tašės

Esmė ta, kad vyro rankose (ar ant kaklo) pastebėta moteriška tašė sukelia įvairiausių versijų, spėliojimų ir net spekuliacijų.
Būtent taip atsitiko, kai buvo atkreiptas dėmesys, kad paskui buvusią krašto apsaugos ministrę Dovilę Šakalienę einantis majoras neša tarsi rankinę, tarsi moterišką tašę.
Dėl tos tašės viešuose komentaruose išsakyta įdomios kritikos. Buvo spėliojama, kad tašė yra D. Šakalienės, o ją nešantis majoras viešai nužemintas iki asmeninės tarnaitės lygio.
Galai žino. Gal ministerijoje atsirado tašių nešiotojų pareigos – pavyzdžiui, spec. atašė, ir tos pareigos skirtos kokiam nors į „Nemuno aulą“ įstojusiam pamestinukui, kuriam bet kokios pareigos visada tiks. Nors ir betašė. Kad tik laipteliu aukštyn.
Laimei, Krašto apsaugos ministerija nuramino, kad tašė – ne ministrės, o ją nešęs majoras – ne koks nors etašė, bet adjutantas ir elgėsi jis pagal taisykles, tad apie karininko pažeminimą negali būti jokių kalbų.
Tik liko neaišku, kas buvo toje tašėje. Dabar galime tik spėlioti – gal ministerijos perkrovimo įranga, gal revolveris blakstienoms priklijuoti, o gal veidrodėlis, parodantis, kad D. Šakalienė dailesnė už Ingą Ruginienę, atleidusią D. Šakalienę iš darbo.
Tačiau ir pas I. Ruginienę nestigo moteriškų tašių vyrų rankose. Ir niekas viešai dėl to nesisielojo. Nes vyrai buvo LGBT+ bendruomenės nariai.
Po susitikimo LGBT+ atstovai džiaugėsi, jog dar nėra buvę, kad tos pačios lyties šeimų klausimai būtų sprendžiami premjero kabinete. Be to, išgirdo premjerės pažadą: nuo partnerystės nesitrauks, tos pačios lyties poros gali būti šeima, t. y. visuomenės grupė, kuriai nedraudžiama turėti bendrą tašę.
