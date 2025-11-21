O kur išeiti neatlaikantiems daugiadienių Kalėdų? Gydytojai nepranešė, kur išėjo. Gal papildė išsklaidytą daktarų gaują? Neatmestina. Tačiau daktarai nepriims tokių skystablauzdžių, kurie neatlaiko arba bijo daugiadienių. Ten visokios daugiadienės yra įprastos ir visi su pakilimu jas atlaiko.
Taigi daktarai vienareikšmiškai atkrinta. Nebent būtų galima pasikonsultuoti su jų autoritetu ir kurti, pavyzdžiui, Skrudžų gaują, kuri gaudytų ir kontroliuotų Kalėdų Senelius, naikintų eglutes. Taip mažintų visokiausių šventinių renginių skaičių, kur reikia rodyti, kad esi laimingas, tobulai susitvarkęs gyvenimą ir dar puikesnio tobulumo tikiesi ateityje.
Mename laikus, kai daktarai net aukštus pareigūnus pririšdavo pamiškėje prie medžio ir palikdavo. Kalėdų Seneliai nėra labai aukšti pareigūnai. Kodėl jų nepristabdžius pririšant? O vaikučiams kiek džiaugsmo būtų. Eina sau miškeliu vaikutis ir žiūri – Senelis prie medžio pririštas. „Kalėdų Senelis! Kalėdų Senelis!“ – šaukia jis. „O kur, Seneli, tavo fūra su dovanėlėmis?“ „Atrišk, vaikeli, pasakysiu.“ „Pirma, pasakyk, senuk, kur fūrą su dovanėlėmis padėjai.“
Tokie jaukūs prieškalėdiniai pokalbiai nuteiktų rimčiai ir daugiadienių mažiau reikėtų.
Ne paslaptis – daugiadienių švenčių bijantiems net eglės atvežimas į miestą primena vaikišką siaubo pasaką apie mieste pasirodžiusią ir neišvengiamai artėjančią Juodąją Moterį. Eglė jau atvažiavo į miestą. Eglė jau eina tavo gatve. Jau lipa laiptais. Jau veria duris. Ji jau tau už nugaros! Atiduok pinigus! Klok eglei po kojomis dovanų maišus! Ar tai ne reketas?
Žinant, kas vyksta, net nesitiki, kad kas nors nuoširdžiai gali pasakyti: mes švenčių laukiame ramiai. Nebent tik užkietėję pesimistai, niekada šauniai neužmynę ant kūčiuko.
