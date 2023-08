Dešros simfonija

Ar I. Šimonytė ir G. Skaistė gali būti finansų simfonijos mocartais? Provokacinis klausimas. Teoriškai gal ir galėtų, bet tik ne Lietuvoje. Juk Lietuvoje šiuo metu dar tik kuriama finansinės simfonijos įžanga – mokesčių reforma – o besipjaunantys balsai jau būgnais ir trimitais gaudžia.

Žiūrint kūrybiškai ir siekiant harmonijos, kuriant finansų simfoniją, derėtų išryškinti pagrindinį motyvą, melodiją. Lietuvos biudžeto simfonijoje pagrindinė melodija turėtų būti kumpio ir dešros motyvas. Dėl to, kad Lietuva, pasak prezidentūros, yra viena iš dviejų ar trijų valstybių ES, kur nėra PVM lengvatos maisto produktams. Be to – ir tai labai svarbu – Lietuvos gyventojai maistui išleidžia bene daugiausia visoje ES.

Žinant, kad simfoniją kuria kone genijais save laikantys ir ūmia alergija kritikai sergantys konservatoriai, abejotina, kad tie balsai bus išgirsti.

Ir tai dar ne paskutinis argumentas už tai, kad šalies biudžeto finansinėje simfonijoje dominuotų kumpio ir dešros motyvai, mat pernai maisto kainų infliacija mūsų šalyje buvo kelis kartus didesnė nei atlyginimų augimas. Dėl to finansinės simfonijos pagrindinis motyvas turi būti aiškiai išreikštas, kaip smetoniškoje kareivių maršo skanduotėje: kumpis–dešra–kumpis–dešra. O tada prie šio motyvo į bendrą visumą reikėtų derinti kitus: pedagogų, gydytojų atlyginimai, gyventojų pajamų mokestis ir t.t.

Disonuojantys balsai bet kuriuo atveju yra gerai, nes jie skatina išradingumą ieškant harmonijos formų, bet žinant, kad simfoniją kuria kone genijais save laikantys ir ūmia alergija kritikai sergantys konservatoriai, abejotina, kad tie balsai bus išgirsti. Smagesnes finansų simfonijas tenka kurti turtingų Vakarų Europos šalių finansų mocartams, mat ten dominuojanti tema yra pramogos – trali vali. Tai daug smagiau nei kumpis–dešra–kumpis–dešra. Juo labiau kad kumpio ir dešros motyvą ilgainiui gali pakeisti sausa batono arija.