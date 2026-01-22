Dievas didžiuojasi

Savo karą su savo pačių tironais toliau kariauja ir galvas guldo iraniečiai, taip ir nesulaukę žadėtos JAV paramos, tos, kuri praėjusią savaitę, pasak D. Trumpo, „jau buvo pakeliui“. Iš Amerikos kelias ilgas, ypač kai tos paramos nė neketinama siųsti.
Nesibaigiančios persų palikuonių skerdynės kuriam laikui nukreipė pasaulio dėmesį nuo Gazos Ruožo, kur žmonės jau kažin kiek laiko neturi ne tik elektros, šilumos, vandens, bet ir maisto. Jiems ir toliau teks verstis savo jėgomis.
O tuo metu Vašingtone JAV prezidentas minėjo pirmąsias savo grįžimo į Baltuosius rūmus metines.
Šią vasarą 80-metį švęsiantis politikas susirinkusiems mojavo aplanku su 365 pasiekimais (po vieną kiekvienai metų dienai) nuo tada, kai pernai sausį prisiekė dar kartą ištikimai vykdyti JAV prezidento pareigas ir visomis išgalėmis saugoti, palaikyti ir ginti Jungtinių Valstijų Konstituciją.
Valandą trukusiame monologe D. Trumpas guodėsi nepakankamai įvertintas, kaip įprastai, keikė oponentus bei skleidė sąmokslo teorijas, įskaitant ir apie „suklastotus“ 2020 m. rinkimus, bei liejo nuoskaudas dėl neįteiktos Nobelio taikos premijos. Galiausiai paskelbęs, kad „Dievas labai didžiuojasi mano atliktu darbu“, išskubėjo į Davosą reikšti teisių į Grenlandijos salą.
„Jis tik darosi vis labiau pamišęs ir nepopuliarus“, – reziumavo demokratų senatorius C. Schumeris.
