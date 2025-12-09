Fasadas – su destrukcijos vėliava?

Tačiau Lietuvoje jau senokai matome pastangas sportą sukergti su tam tikrais politikos ir ideologijos elementais, o šiuo metu tie siekiai vis labiau intensyvinami.
Praėjusią savaitę susitinkant „Žalgiriui“ ir Tel Avivo „Maccabi“, pasigirdo raginimų boikotuoti šias varžybas, esą Izraelis vykdo palestiniečių genocidą, o Eurolygos rungtynės neva esančios fasadas, maskuojantis žydų valstybės „žiaurią reputaciją“. Žalgiriečiai buvo raginami boikotuoti mačą ir prisijungti prie protestų už Palestiną.
Tokios iniciatyvos ėmėsi sunkiai nusakomos feisbukinės organizacijos, kurių ištakas sudėtinga išsiaiškinti. Galima numanyti, kad tai tiesiog publika, gyvenanti iš projektų-projektėlių ir biudžetines svajas puoselėjančių paraloginių samprotavimų apie mistinę Lietuvos miestų dekolonizaciją. Tiesa, dar yra „solidarumo parduotuvė“, kurioje už 22 eurus galima įsigyti „maikę“ su fraze „Aš esu palestinietis“. Frazė, priskiriama miglas pūtusiam J. Mekui.
Iš kur tokie duomenys, kad Izraelis vykdo genocidą? Faktais nėra smogiama. Gal orientuojamasi į bendrą opiniją, kurią formuoja feisbuko gandai ar saviraiškos ieškantys tipai?
Tik kodėl tie patriotai nesiūlė paminėti spalio 7-ąją, kai sužvėrėję personos nužudė 1 219 žmonių, nupjaudami jiems galvas ir kūdikius kepdami mikrobangų krosnelėse? Ir tai yra faktai, kuriuos Gazos Ruožo draugė G. Thunberg ignoravo atsukdama sėdmenis žydų mėginimui parodyti filmuotą žudynių medžiagą.
P. S. Dviejų merginų žudiką sulaikę ir nuginklavę žmonės pademonstravo, kad Lietuva vis dar gali susivienyti bendram tikslui. Tai pati geriausia šių laikų naujiena.
Naujausi komentarai