Įpročiai – it išklaipyti šaligatviai

Gyvenimą paversti civilizuotu irgi nereikia, nes ir taip gerai. Nuo sovietinių laikų esame įpratę nieko nedaryti ir kitiems nieko neleisti, tik skųstis, dejuoti ir prasta lietuvių kalba šaukti apie neteisybę ir "vagius". Jokių permainų, blia!

Tas totalinio nepasitenkinimo virusas nuolat graužia mus iš vidaus, nes mūsų įpročiai vis atliepia tarybinę praeitį, kurioje dominavo visuotinis apsileidimas, agresija ir dejavimo kultūra.

Mes dėl to ir nesišypsome. Dėl to ir degantis kaimynų tvartas yra gera naujiena. Todėl ir vyksta komunaliniai mitingai virtuvėje tarp "bambalių" sėdint vienais "triusikais" ir apie V.Landsbergį vis aiškinant lašinius kepančiai savo bobai, kuriai jau 30 metų norisi duoti į snukį dėl suėsto lyg "buterbrodas" gyvenimo. Alternatyvų ar kitokios būties neįsivaizduojame, nes sykiu su nulį emocijų keliančia sutuoktine reikia gyventi dėl vaikų, dėl to, kad taip turi būti, ir kad boba duos spirgų "ant vakarienės".

Šitas pasidygėjimas viskuo eksportuojamas į viešumą, kai tampa akivaizdu, jog pasaulis gali būti kur kas universalesnis, ir kai atsiranda žmonių, mėginančių keisti mūsų aplinką. Tuomet paskelbiamas karas permainoms ir tiems, kas jas inicijuoja: "Kam? A mumi ir taip gerai!"

Taip šaukė ir raudotojų choras, kuris kažkada Palangos J.Basanavičiaus gatvėje matė kertamus kaštonus ir klojamas naujas trinkeles. Tačiau šiandien šie žmonės jau patys neįsivaizduoja tos gatvės su persenusiais kaštonais ir išklaipytais šaligatviais – dabartinis civilizuotas vaizdas kur kas patrauklesnis. Kas būtų buvę, jei tuometė kurorto valdžia būtų išsigandusi niurgzlių ir nieko nedariusi?