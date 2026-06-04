 Išskirtinės datos

Išskirtinės datos

2026-06-04 12:30
Asta Dykovienė

Šiandien Rusijos aktyvistui, politikui ir teisininkui Aleksejui Navalnui būtų sukakę 50 metų. Šio savo gimtadienio jis nesulaukė, nes laikantis gilių jo tėvynainių tradicijų, aršus Kremliaus kritikas buvo nunuodytas kažkuo panašiu į neurotoksiną, randamą Pietų Amerikos medlaipėse varlėse.

Asta Dykovienė
Asta Dykovienė / Vytauto Liaudanskio nuotr.

Dabar tai jau nėra skirtumo, ar tai buvo laboratorijoje pagaminta kopija, ar tiesiai iš gamtos paimta medžiaga.

A. Navalnas mirė Arkties pataisos kolonijoje 2024-ųjų vasarį, atlikdamas 19 metų bausmę už „ekstremizmą“.

Be kita ko, šiandien sukanka lygiai 310 metų ir, kai į Luizianą (Šiaurės Amerikoje) atvežti pirmieji vergai iš Afrikos. Galbūt jų trečios kartos palikuonys statė ir Baltuosius rūmus, kuriuose šiandien auksinės salės ūmai prireikė ekstravagantiškiausiam iš kada nors buvusių šių rūmų gyventojų.

Šiandien sukanka lygiai 80 metų, kai generolas Juanas Peronas paskelbtas Argentinos prezidentu, kurį dar labiau išgarsino generolienė, jo žmona, radijo laidų vedėja ir aktorė, tautos švelniai vadinta Evita. Jai Argentinos Nacionalinis Kongresas suteikė Nacijos dvasinės lyderės titulą.

Ir dar, šiandien, lygiai prieš 70 metų Vilniaus arkikatedra buvo galutinai desakralizuota. Laimei, ši šventykla tapo ne kokiu nors sandėliu, o Paveikslų galerija. Prasidėjo gūdus sovietmetis, iki Atgimimo aušros laukė ilgi tamsūs dešimtmečiai.

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