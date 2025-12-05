 Jei ateitų diena X

Pastaruoju metu stebime valdančiųjų puolimą prieš LRT. Bandoma pažaboti laisvo ir aplinkos atžvilgiu pagrįstai kritiško žodžio saugotojus – kritiško ir visuomenės elito, įskaitant politikus nuo eilinių Seimo narių iki aukščiausių valstybės vadovų, atžvilgiu.

Ne paslaptis: nemažai politikų norėtų, kad LRT, finansuojamos iš valstybės biudžeto, žurnalistai, kaip kokie dvaro poetai, giedotų valdžią šlovinančias giesmes. Panašu, kad būtent siekiant nutildyti laisvą LRT balsą, nuolatos informuojantį ir apie įtartinus, drumstus, valstybės interesų neatitinkančius aukščiausio rango politikų sprendimus, Seime skinasi kelią LRT veiklą ribojančios įstatymų pataisos. Seimas patvirtino, o prezidentas Gitanas Nausėda pasirašė LRT įstatymo pataisas, kuriomis visuomeninio transliuotojo biudžetas įšaldomas (t. y., lieka tokio paties dydžio) trejiems metams. Pataisų, kuriomis siekiama palengvinti LRT vadovo atleidimo sąlygas (vadovas galėtų būti atleidžiamas pusės tarybos narių balsais vietoj dviejų trečdalių balsų), tolesnis svarstymas laikinai sustabdytas.

Teisininkai, žurnalistai, žiniasklaidos organizacijos (pvz., Europos transliuotojų sąjunga) ir net Europos taryba teigia, kad tokios pataisos gali politizuoti LRT ir sumažinti nepriklausomumą.

Dėl LRT biudžeto įšaldymo visuomenei galvos beveik neskauda, tačiau dėl valdančiųjų siekio lengvai atsikratyti jiems neįtinkančiu LRT vadovu ir į jo vietą pasodinti sau palankų žmogų turėtų suskausti, ir stipriai.

Kaip konkrečiai tai gali atrodyti, atėjus dienai X? Žinia, tokią dieną lauktume pranešimo būtent iš LRT. Tačiau, jei LRT bus užvaldžiusi vertybėse pasiklydusi, valstybingumo išsaugojimu ne itin besirūpinanti politinė jėga, kuriai šalies agresorės puolimas atrodys tik kaip draugiškai nusiteikusio kaimyno noras bičiuliautis, tokio pranešimo nesulauksime.

