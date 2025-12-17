 Joga vietoj maldos

Joga vietoj maldos

2025-12-17 10:00
Violeta Juodelienė

Vakarų civilizacijos nebūtų be krikščionybės. Universitetai, ligoninės, mokslo metodologija, žmogaus teisių koncepcija, – visa tai neatsiejama nuo krikščioniškosios pasaulėžiūros. Jei žurnalistai-tyrėjai keliautų laiku, atskleistų, kad tie religingumu persmelkti viduramžiai nebuvo tokie tamsūs, kaip apie juos pasakojo Šviečiamojo amžiaus atstovai. Tačiau šiandien net Lietuvoje stebime paradoksą: ta pati Vakarų visuomenė, kuri išaugo ant krikščioniškųjų pamatų, labiausiai ją ir niekina. Viešajame diskurse krikščionybė dažniausiai laikoma skandalų šaltiniu. Nusikaltusius dvasininkus privalu bausti, tačiau kodėl būtent jie tampa pagrindiniu Bažnyčios veidu, o ne vargingiesiems, ligoniams, paklydusiems padedantys vienuoliai ir bendruomenės?

Violeta Juodelienė
Violeta Juodelienė / Tomo Raginos nuotr.

Lyginant, kaip visuomenė reaguoja į skirtingus tikėjimus, susidaro dvigubo standarto įspūdis. Kitas religijas kviečiama vertinti su „kultūriniu jautrumu“, o krikščionybei klijuojama kolonizatorių etiketė. Tačiau realybė kitokia: šiandien krikščionys yra labiausiai persekiojama religinė grupė pasaulyje. Tai faktas, ne metafora. Džiaugdamiesi architektūriniu sprendimu, kai Dievo namai virsta kokiu loftu, nematome, kad Afrikoje ir Azijoje krikščionių bendruomenės auga stulbinamu tempu. Kinijoje, nepaisant persekiojimų, krikščionių per kelis dešimtmečius pagausėjo iki beveik 100 mln. Pietų Korėjoje jie sudaro beveik trečdalį gyventojų. Tenykščai žmonės krikščionybėje ieško ne tik tikėjimo, bet ir vilties, bendruomenės, moralinės orientacijos.

Vakaruose įsitvirtina vadinamasis -ietsizmas (nuo olandų kalbos žodžio „iets“ – liet. kažkas) – miglotas tikėjimas kažkuo, neįvardijant konkrečios religijos. Tokia pozicija labai patogi. Nereikia laikytis jokių moralinių reikalavimų ar įsipareigojimų bendruomenei. Vietoj pasninko – eilinė dieta, vietoje maldos – jogos seansas, vietoj nuodėmės sąvokos – „teigiama energija“. Dvasinis gyvenimas tampa vartojimo objektu: pasirenku tik tai, kas malonu ir patogu, atmesdamas viską, kas reikalauja pastangų ar aukos.

Šiame straipsnyje:
krikščionybė
religija
šiuolaikinis pasaulis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų