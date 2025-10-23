Jubiliejaus proga

Antra vertus, tai nėra taip blogai, kaip antai buvo nutikę nacionaliniam šalies didvyriui P. Petainui (šis už kolaboravimą su naciais pradžioje buvo nuteistas mirties bausme, vėliau – iki gyvos galvos).
Blogiausia šiuo atveju dabar yra buvusio Prancūzijos prezidento apsaugininkams, kurie turės jį saugoti, kol šis atliks įkalinimo bausmę.
Be kaltės kalti du apsaugos darbuotojai nūnai sėdi gretimoje kameroje. Ir taip – penkerius metus.
O tuo metu dabartinis JAV prezidentas D. Trumpas, kiek atsipūtęs nuo jo valdymu nepatenkintų piliečių protestų bangos pačiose Valstijose ir ne taip seniai, kaip pats teigia, laimėjęs jau aštuntą karą (šįsyk Artimuosiuose Rytuose), užsiima kūryba – palaiminęs dalies Baltųjų rūmų griovimą, rengiasi naujos pokylių salės statybai ir, panašu, kelionės į Budapeštą artimiausiu metu neplanuoja. Juolab ir jo Kremliaus kolega, su kuriuo ketino dar sykį susimatyti, neturi jokių garantijų, kad „nedraugiškos“ ES valstybės praleis Rusijos prezidentinį lėktuvą pro savo oro erdvę.
Bet jei vis dėlto pabandytų, o lenkai sėkmingai įvykdytų savo pažadą, kone visa Europa lengviau atsikvėptų, ir labiausiai – Ukraina.
Juolab Hagos teismas seniai atviras tokiems pasiūlymams. Galiausiai tironai didelio pasirinkimo ir neturi.
P. S. Generolo F. Franco 50-ųjų mirties metinių proga Ispanijos vyriausybė ketina paskelbti sąrašą diktatūros simbolių, kurie turės būti pašalinti iš šalies viešųjų erdvių.
