Kadangi jokios reakcijos nei Europoje, nei Jungtinėse Valstijose šis „berserkų šėlsmas“ nesukėlė, tai kremlinis pranešė dar ir apie perspektyvios stoties Mėnulyje kūrimą bei tarpkontinentinės raketos „Sarmat“ bandymus ir serijinę „Oreshnik“ gamybą.
Ginklais Vakarų nepajėgęs išgąsdinti nanotyrannus (liet. – nykštukinis tironas) griebėsi minkštosios galios, dar vienoje ceremonijoje nusprendęs Draugystės ordinu apdovanoti vokiečių pianistą ir dirigentą Justusą Frantzą, kuris, žinoma, Maskvoje apsireiškė asmeniškai.
Kalbant apie tarptautinius įvertinimus, buvusiam Lietuvos užsienio reikalų ministrui G. Landsbergiui irgi bus įteiktas apdovanojimas, pavadintas Magnickio vardu. To paties teisininko S. Magnickio, kurį Kremliaus parankiniai mirtinai nukankino Rusijos kalėjime.
Tęsiant kalėjimų temą. Už rengimąsi šnipinėti Rusijai kalintis A. Paleckis nuotoliu iš savo kameros teisėjų kolegijai staiga pareiškė, kad, „kaip žmogus ir pilietis, smerkia stalininio ir kitų totalitarinių režimų nusikaltimus Lietuvai“.
O tuo metu Kultūros ministerijoje pareigas pradėjo eiti viceministrai – Aleksandras, Anna ir Kurmin.
Ir toliau, kaip tame anekdote: „Konspiraciniame bute Štirlicas gulėjo pusnuogis kambario viduryje, delne spausdamas šifruotę: „Justas – Aleksui. Dėkojame už atliktą užduotį. Galite truputį atsipalaiduoti.“
