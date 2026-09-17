Kad į dronus nešaudytume brangiomis raketomis

Nykstanti riba
Technologinė riba tarp dalies smogiamųjų dronų ir kruizinių raketų palaipsniui nyksta. Tik laiko klausimas, kada jos galės pakelti 200–500 kg sprogmenų.
Todėl nebepakanka oro gynybos įsivaizduoti kaip kelių labai galingų ir labai brangių sistemų. Lietuvai reikia kompleksinės gynybos, kurioje kiekvienai grėsmei būtų parenkama jai tinkamiausia priemonė. Prieš santykinai pigų ir nedidelį bepilotį ne visuomet racionalu naudoti brangią raketą ar kelti naikintuvą. Tačiau tai nereiškia, kad tradicinių oro gynybos priemonių nebereikia.
Pirmoji ir viena svarbiausių tokios sistemos sudėtinių dalių turėtų būti ankstyvas aptikimas. Turime matyti ne tik didelius ir aukštai skrendančius objektus. Stebėjimo sistema turi apimti visą spektrą: radarinius, radijo dažnių, optinius, termovizinius ir akustinius jutiklius, skirtus aptikti, atpažinti ir lokalizuoti. Dar svarbiau, kad šių sistemų informacija būtų sujungiama į vieną bendrą vaizdą.
Dirbtinio intelekto galia
Būtent čia vis didesnį vaidmenį gali atlikti automatizuota duomenų analizė ir dirbtinis intelektas. Aptikus objektą svarbu ne tik pasakyti, kad kažkas skrenda, bet kuo greičiau nustatyti, kas tai yra, kokia jo trajektorija, greitis, tikėtinas tikslas ir kokią neutralizavimo priemonę racionaliausia naudoti. Šiuolaikinėje oro gynyboje sekundės tampa ne mažiau svarbios nei pačios raketos.
Antroji dalis – palyginti pigios neutralizavimo priemonės. Vienas perspektyviausių pavyzdžių yra dronai perėmėjai, kuriuos Ukraina jau naudoja prieš smogiamuosius bepiločius. Jų logika paprasta: nereikia į kelių ar keliasdešimties tūkstančių eurų vertės grėsmę atsakyti nepalyginti brangesne priemone, jeigu tą patį darbą gali atlikti specialiai tam sukurtas bepilotis.
Tačiau vien dronais perėmėjais visų problemų neišspręsime. Skirsis priešo bepiločių greitis, aukštis, konstrukcija, valdymo būdas ir skrydžio profilis. Vienu atveju efektyviausia gali būti elektroninė kova, kitu – perėmimo dronas, trečiu – automatinė kinetinė sistema, o prieš greitesnį ar aukščiau skrendantį taikinį jau gali prireikti artimojo nuotolio priešlėktuvinės raketinės sistemos ar kitų konvencinių oro gynybos priemonių.
Todėl svarbiausias principas – ne viena stebuklinga technologija, o skirtingų gynybos priemonių integracija. Modernizuotos „Stinger“, „Hydra“ ar panašios artimojo nuotolio oro gynybos sistemos, taip pat artimojo nuotolio oras–oras ginkluotė, gali būti vienas iš tokio kompleksinio tinklo elementų, ypač kovojant su žemai skrendančiais bepiločiais orlaiviais ir sparnuotosiomis raketomis.
Svarbiausia Ukrainos karo pamoka Lietuvai yra net ne konkretus ginklas. Tai greitis, kuriuo technologijos kuriamos.
Aukštesniu lygmeniu
Aukštesniu gynybos lygmeniu ir toliau bus būtinos gerokai galingesnės raketinės sistemos ir aviacija. Vis dėlto svarbiausia Ukrainos karo pamoka Lietuvai yra net ne konkretus ginklas. Tai greitis, kuriuo technologijos kuriamos, išbandomos, modifikuojamos ir perduodamos kariuomenei.
Ukraina per kelerius metus sukūrė itin dinamišką gynybos inovacijų ekosistemą. Technologija ten nėra kuriama dešimtmetį pagal nekintančią specifikaciją – sprendimai gimsta reaguojant į realias grėsmes, išbandomi kovos sąlygomis, o tada labai greitai tobulinami. Dronų perėmėjų srityje jau matome ir sistemų, kuriose didelė dalis perėmimo proceso automatizuojama.
Lietuvai tai ypač svarbu. Turime artimą santykį su Ukraina ir galimybę mokytis ne iš teorinių modelių, o iš realios karo patirties. Bendri Lietuvos ir Ukrainos gynybos pramonės, mokslo ir kariuomenės projektai galėtų leisti mums daug greičiau perimti tai, kas jau patikrinta mūšio lauke, ir kartu kurti kitą technologijų kartą.
Todėl šiandien turėtume galvoti ne vien apie tai, kiek ginklų galime sukaupti sandėliuose. Ne mažiau svarbu, ar turime gynybos ir inžinerinę pramonę, kuri po metų ar dvejų galės pagaminti tai, ko tuo metu reikės. Grėsmės keičiasi pernelyg greitai, kad galėtume apsiginti vien tuo, ką nusipirkome vakar.
Gynybos ekosistema
Lietuvai reikia lanksčios, atviros inovacijoms ir gebančios labai greitai prisitaikyti gynybos ekosistemos – kariuomenės, pramonės, universitetų ir technologijų bendrovių bendradarbiavimo. Turime kompetencijų elektronikos, jutiklių, dirbtinio intelekto, autonominių sistemų ir kitose srityse, kurios šiandien tampa tiesiogine gynybos technologijų dalimi.
Karas Ukrainoje labai aiškiai parodė: prieš naujas grėsmes ne visada laimi tas, kuris turi brangiausią ginklą. Vis dažniau laimi tas, kuris greičiausiai pamato naują problemą, sukuria jai technologinį atsaką ir sugeba tą sprendimą greitai pagaminti dideliu mastu, kai kiekybė virsta kokybe.
Todėl investuodami į Lietuvos gynybą turime investuoti ne tik į ginklus, bet ir į gebėjimą kurti ginklus ir technologijas, kurių gali prireikti rytoj.
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