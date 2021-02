„Kada?“ „Tadada!“

Na, XXI a. kvaila būtų nežinoti, kur nutraukti laidai. Bet. Rankų trūksta laidams surišti. Viską ant amžių amžinųjų būtų galima pabaigti, išspręsti sukišus kabelius po žeme. Tačiau. „Ignitis“ sako, kad tai beprotiškai brangu. 2,5 mlrd. pinigų. Žinoma.

Be to. Išsaugome nacionalinę vertybę – balanos gadynę, kurią Europa pamiršo. Yra kaimas, šešias paras gyvenęs ir be elektros, ir užpustytas. Jis visada paskutinis eilėje. Jei užporyt žiemos įvykių suvestinėse bus parašyta, kad beliko vos vienas nepasiekiamas ir tamsoje dunksantis, neabejokite, tas. Čia niekas nesiskundžia. Labiau didžiuojasi. Yra dešimtys tūkstančių kaimų, kurie vienas nuo kito skiriasi tik pavadinimais. Apie juos niekas niekada nesužinos, apie juos nekuriamos dainos anei legendos. Tarsi nebūtų.

Nereikia gailėti, kad tame paskutiniame Lietuvos kaime tamsu. Čia gerovės valstybė. Čia akys visada viltimi šviečia.

Ir nereikia gailėti, kad tame paskutiniame Lietuvos kaime tamsu. Čia gerovės valstybė. Čia akys visada viltimi šviečia. Ir nereikia užuojautų siųsti, kad ašaras lieja žmonės. Jos byra iš juoko. Tą kaimą nuo kito kaimo skiria miškas. Tas kaimas – vienoje seniūnijoje, kitas kaimas – kitoje. Seniūnijos ribojasi miško vidury. Ano kaimo kelią traktorius nuvalė. Iki to kaimo seniūnijos ribos, o toliau nepriklauso. Nuo jos iki užpustytos gyvenvietės puskilometris su pusmetrio pusnimis ant kelio. Pikta? Ne. Užsnigti žmonės tuo didžiuojasi. Jų kaimas pirmasis šalyje pasiekė vakarietišką gyvenimo lygį. Čia gyventojai jaučiasi, lyg būtų vokiečiai. „Ordnung ist Ordnung.“ Riba yra riba. Tvarka yra tvarka.

Bet. Kartą investavę tą 2,5 mlrd. pinigų (juk ne iš „Ignitis“ kišenės, o vartotojų nuluptais kailiais), apie dingstančią elektrą visi žinotų tik iš mokyklinių vadovėlių. Tačiau. Liktu