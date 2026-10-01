Kada vėl Niurnbergas?

Kaltinimai tuokart grįsti originaliais Vokietijos karo, diplomatiniais bei kitais dokumentais, kurie pateko sąjungininkams, įskaitant ir pačių nacių fiksaciją iš šiurpą kėlusių mirties stovyklų.
Proceso dalyviams tai paliko neišdildomą įspūdį, o tai neabejotinai nulėmė patį nuosprendį.
Po Niurnbergo proceso, kilus judėjimui dėl nuolatinio tarptautinio baudžiamojo teismo steigimo, Jungtinės Tautos dar tais pačiais metais patvirtino Tarptautinio karo tribunolo įstatus.
Po 80 m. Tarptautinis karo tribunolas vėl pasirengęs vykdyti teisingumą dėl žiauraus ir niokojančio karo sukėlimo, karo belaisvių kankinimo ir žudymo, civilių gyventojų kasdienio teroro – medžiojant juos dronais, nuolat sprogdinant jų namus, ligonines ir mokyklas, vagiant vaikus okupuotose teritorijose, verčiant juos atsisakyti gimtosios kalbos, trinant iš atminties jų identitetą ir ruošiant juos kautis prieš tėvynainius.
Tai tik maža, tikėkimės, būsimojo kaltinamojo akto dalis, kurio skaitymo nežinia ar sulauks tie keli tūkstančiai okupuoto Chersono srities Oleškų miesto gyventojų, kuriuos okupantai jau keturis mėnesius marina badu ir dabar atiminėja Ukrainos pajėgų dronais jiems numestą maistą.
P. S. Maža viltis iš tos pačios okupuotos Chersono srities dalies: į Ukrainą pavyko sugrąžinti dar 14 vaikų – 10 mergaičių ir keturis berniukus nuo šešerių iki 17 metų. Ukrainiečių duomenimis, nuo didžiojo karo pradžios į Rusiją buvo deportuota per 200 tūkst. vaikų, susigrąžinti pavyko kiek daugiau nei šimtąją jų dalį.
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