Kanapė ir Degtinė

Tačiau iš kažkur išlindo Kanapė. Liauna, lanksti, lengvutė, linksmutė. Tik hi hi, cha ha, ir jau, žiūrėk, suviliojo ne vieną. Seka išsižioję paskui Kanapę. Įsivelia į narkotinius santykius. Gyvena nesusituokę, slėpdamiesi nuo valdiškų institucijų. Tikra gėda, nes Lietuvoje nuo seno toleruojami ir visiškai teisėti yra tik alkoholiniai santykiai. Galima santykiauti nors ir iki supykinimo. Tačiau svarbu, kad ne su Kanape.
„Prisipažink, nenaudėli, ar turėjai narkotinių santykių?“ – klausia tvarką valstybėje prižiūrintis pareigūnas Dirželis. „Skaistus esu kaip taurelė, tik alkoholinius santykius turėjau. Su savo išrinktąja – Degtine“, – patikina tyrumą išsaugojęs Dūmelis. „O ką ten veikei tamsoje? Ar ne Kanapę glamžei?“ Ne, Degtinę gėriau.“ Tada gerai, laisvas“, – sako Dirželis.
Ir įpareigoja Dūmelį atvykti į sekmadieninę lietuviškos Degtinės vartojimo mokyklėlę.
„Kaip galite draugauti su Kanape. Tik ir laukiate, kada atsiras proga šokti į Kanapės glėbį. Neužmirškite, kad esate prisiekę Degtinei ir nesuskaičiuojamos protėvių kartos šiai priesaikai buvo ištikimos“, – pamokslauja už tvarką valstybėje atsakingas pareigūnas. „Mirkstame iki ausų degtinėje, pons vedėjau“, – patikina Dūmeliai. „Ir mirkite. Ne ta prasme, kad užsilenkite. Neleiskite euriukų paleistuvei Kanapei, nes baudžiaką užsitrausite“, – perspėja Dirželis. „Visi euriukai degtinei išleidžiami. Taip pat ir šeimos santaupos.“ „Gerai. Toliau taip laikykite. Jei pamatysite kur besišlaistant Kanapę, praneškite pareigūnams.“ „A, įpilsite, jei pranešime?“ „Įpilsime. Visi pas mus turi teisę į degtinę.“
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