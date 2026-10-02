Kauno meras: skirtingi miestai – skirtinga meilė

Nepaisant įmonės investicijų ir visame pasaulyje brangstančių gamtinių išteklių, man vis tiek nepatinka tai, ką matau šilumos kainų lentelėje. „Kauno energija“ trečdalį miestui reikalingos šilumos pasigamina pati, kitą dalį perka iš nepriklausomų šilumos gamintojų. Šioje vietoje labai svarbu, kokios kainos jie užsiprašo.
Kam Lietuvoje statėme atliekas deginančias kogeneracines jėgaines – kad žmonėms šiluma būtų pigesnė, ar kad jų savininkai skaičiuotų astronominius pelnus?
Šilumos kainos kauniečiams galėtų būti žymiai mažesnės, jei Kauno kogeneracinė jėgainė, viena pagrindinių nepriklausomų šilumos gamintojų Kaune, šilumą „Kauno energijai“ parduotų adekvačia ir sureguliuota kaina. Šiuo metu ji yra net 84 proc. didesnė nei kaina, už kurią Vilnius šilumą perka iš analogiškos Vilniaus kogeneracinės jėgainės.
Ir čia kyla klausimas: kodėl analogiškos kogeneracinės jėgainės skirtinguose miestuose šilumą gali pardavinėti taip skirtingai? Jeigu Kaunui perkama šiluma kainuoja gerokai daugiau nei analogiška šiluma Vilniuje, man tai nėra normalu.
Juolab kad kalbame ne apie nuostolingą verslą. Kauno kogeneracinė jėgainė pernai uždirbo apie 28 mln. eurų grynojo pelno. Tokios situacijos nebūtų, jei atliekų deginimo įmonių galimi uždirbti pelnai būtų reguliuojami, taip kaip reguliuojamos kitos valstybės ir savivaldybių įmonės.
Kam Lietuvoje statėme atliekas deginančias kogeneracines jėgaines – kad žmonėms šiluma būtų pigesnė, ar kad jų savininkai skaičiuotų astronominius pelnus?
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