Kelis dalykus norisi įvardinti aiškiai

Pirmiausia – VšĮ „Raudondvario dvaras“ niekada nebuvau atstovė spaudai. Mano, kaip viešųjų ryšių specialistės, darbas dvare buvo projektinis ir kūrybinis, orientuotas į konkrečių komunikacijos projektų ir užduočių įgyvendinimą. Žurnalistų skambučių nepriimdavau ir interviu įstaigos vardu neduodavau. Kai žiniasklaidai reikėdavo oficialaus komentaro ar interviu apie įstaigos veiklą, jai visada atstovaudavo vadovas.
Viešųjų ryšių specialisto funkcijos yra gerokai platesnės nei atstovo spaudai. Taip yra ir mano pagrindiniame darbe – Kauno rajono savivaldybėje taip pat neturime atskiro atstovo spaudai.
Todėl man keista, kad abejonėms dėl mano darbo pakako vieno netikėto žurnalistų skambučio vienai dvaro kolegei, kurią, beje, puikiai pažįstu ir su kuria ne kartą derinome darbo klausimus. Mano darbą patvirtina ne spontaniškas vieno žmogaus atsakymas telefonu, o darbo santykiai, pavestos funkcijos ir pasiekti rezultatai.
Antra, Kauno rajono savivaldybėje pradėjau dirbti 2013 metais – dar gerokai iki santuokos. Tuo metu gyvenau Kaune, čia buvo mano namai, čia pradėjau ir kūriau savo profesinį kelią. Į karjeros valstybės tarnybą 2023 metais patekau laimėjusi Viešojo valdymo agentūros centralizuotai organizuotą konkursą, kuriame, mano žiniomis, dalyvavo 12 kandidatų. Vėliau mano tarnybinė veikla buvo įvertinta kaip viršijanti lūkesčius ir į aukštesnes pareigas buvau perkelta Valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka.
Todėl kyla paprastas klausimas: jeigu net daugiau nei dešimtmetį Kauno rajone kuriamas mano profesinis kelias šiandien aiškinamas vyro politine įtaka, ar spekuliacijų būtų buvę mažiau, jei būčiau dirbusi Jonavoje – ten, kur jis pats kūrė savo politinę karjerą? O gal dėl vyro pasirinkto politiko kelio aš pati turėjau atsisakyti karjeros viešajame sektoriuje? Beje, pati niekada nepriklausiau jokiai politinei partijai.
Dirbu nuo 18 metų, mokiausi, ėmiausi papildomų projektų ir veiklų. Todėl apmaudu girdėti svarstymus, ar žmogus gali derinti kelias veiklas, ypač iš tų, kurie patys sėkmingai derino ar derina kelis darbus, politinę veiklą ir kitas pareigas. Kai turi tam reikalingų profesinių gebėjimų ir moki planuoti savo laiką, galima suspėti daugiau.
Tiek Savivaldybėje, tiek Raudondvario dvare visada buvau samdoma darbuotoja. Ne pati save priėmiau į darbą, ne pati sau nustačiau atlyginimą ir ne pati vertinau savo veiklą. Mano vadovai ir kolegos, su kuriais dirbau visus šiuos metus, žino mano profesinius gebėjimus, atsakomybę ir darbus. Jeigu institucijoms kyla klausimų – tegul tikrina, jeigu reikia dokumentų – tegul vertina dokumentus. Aš į visus man pateiktus klausimus atsakiau ir informaciją pateikiau.
Suprantu, kad dėl mano sutuoktinio pareigų šiandien mano profesinė veikla sulaukia didesnio dėmesio. Tačiau santuoka nepanaikina mano išsilavinimo, profesinės patirties, konkurso rezultatų, veiklos vertinimų ir daugiau nei dešimtmetį mano pačios atlikto darbo. Aš nepradėjau savo profesinės karjeros tą dieną, kai ištekėjau. Ir mano profesinė biografija nėra mano vyro politinės biografijos priedas.
Tuo šią temą iš savo pusės uždarau. Noriu grįžti prie to, ką dariau iki šiol – dirbti ir judėti pirmyn.
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