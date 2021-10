Kitaip nei gėda, apie tokį valstybės valdymą nepasakysi.

Vyriausybė sugalvojo daugiau kaip 35 proc. kylančias šildymo sąskaitas išdėstyti gyventojams per 5 metus ir vasaros laikotarpiu priversti apmokėti kainų skirtumą, nedidinant pinigų gyventojų kišenėse, o atvirkščiai – jas tuštinant. Juk už tuos atidėtus mokėjimus dar reikės susimokėti papildomai, nes savivaldybės turės skolintis iš bankų, kad išlaikytų savo šilumos tinklus, o tai reiškia, kad gyventojai turės sumokėti ir bankų palūkanas. Tad galutinis rezultatas bus dar labiau išaugusi gyventojų skolų kupra. Ar tai yra išmintinga išeitis iš susiklosčiusios situacijos? Ne. Tai yra tiesiog žmonių apgavystė, kai Vyriausybė imituoja sprendimą, o pati eilinį kartą lenda į žmonių kišenę.

Tokios manipuliacijos demonstruoja valdžios neveiksnumą ir nesugebėjimą analizuoti ir prognozuoti situacijos energijos rinkoje, mat daugiau nei milijardą mokesčių mokėtojams kainavęs SGD terminalas nebuvo tinkamai panaudotas kylančių kainų akivaizdoje.

Šiuo metu SGD terminalo galimybės yra išnaudojamos tik 40 proc., tad kodėl Vyriausybė ir Energetikos ministerija, matydami visą situaciją rinkoje, negalėjo nusipirkti dujų vasarą ir išnaudoti turimų saugojimo pajėgumų? Tai tikrai buvo galima padaryti ir sutaupyti nemažai valstybės ir Lietuvos žmonių pinigų.

O ką jau kalbėti apie valdančiųjų vykdomą destruktyvią vidaus ir užsienio politiką, kuri atneša nuostolių valstybei visais aspektais.

Jeigu valdžia iš tikrųjų nori padėti gyventojams, veiksmingesnė priemonė būtų ne kylančių kainų išdėstymas per artimiausius kelerius metus, o PVM tarifų sumažinimas gamtinėms dujoms, centralizuotam šildymui ir karšto vandens paruošimui. Šiuo metu daugelyje Europos Sąjungos valstybių tiekiamoms gamtinėms dujoms bei centralizuotam šildymui jau yra taikomi lengvatiniai PVM tarifai. Pavyzdžiui, Prancūzijoje gyventojų pajamos yra kur kas didesnės nei Lietuvoje, tačiau tiek gamtinėms dujoms, tiek centralizuotam šildymui yra taikomas 5,5 proc. PVM tarifas.

Be to, tokiu sudėtingu laikotarpiu privalu apriboti energetinių įmonių viršpelnius ir kontroliuoti jų išlaidų struktūrą, nes pagrindinės energetinės įmonės yra Vyriausybės rankose.

Įvedus lengvatinį PVM tarifą Lietuvoje būtų apsaugotos silpniausios visuomenės grupės, taip Vyriausybė pademonstruotų tikrą, o ne tariamą norą prisidėti prie socialinės atskirties ir skurdo mažinimo. Ypač, jeigu tokia diferenciacija būtų padaryta atsižvelgiant į žmonių pajamas.

Lengvatinis PVM mokesčio tarifas turi būti taikomas vienodai – tiek gyvenantiems daugiabučiuose, tiek individualių namų savininkams, šildymui naudojantiems gamtines dujas. Atitinkamas Darbo partijos paruoštas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo pakeitimo projektas, numatantis lengvatinio PVM taikymą šildymui, šiuo metu yra įregistruotas Seime.

Norėčiau priminti, kad Lietuvos valstybės skola per pastaruosius pusantrų metų išaugo iki neregėtų aukštumų. 2020 m. Lietuva iš viso pasiskolino 7,9 mlrd. Eur. Manoma, kad šiais metais valstybė pasiskolins dar apie 3,8 mlrd. Eur. Per kelerius artimiausius metus skola turėtų paaugti dar panašiai tiek, ir 2023 metais, kaip prognozuojama, sudarytų per 29 mlrd. eurų. T.y. daugiau nei dvejų metų

Lietuvos valstybės biudžetas. Tai reiškia, kad su tokia „nesgrabna“ valstybės valdymo politika valdžia dar daugiau skolinsis ir negrąžins, taip vis labiau klampindama žmones skurde. O juk tai yra pinigai, kuriuos turės grąžinti mūsų vaikai ir anūkai.

Kitaip nei gėda, apie tokį valstybės valdymą nepasakysi.