Kitais metais, bet kitu laiku?

Patvirtinanti, kad žmonės vis dar skaito knygas, ne vien „skrolina“. Na, jeigu ir neskaito, tai bent jau jas perka, dovanoja ar rikiuoja lentynose, ant naktinio stalelio prie lovos.
Kiek knygų mugėje nupirkta – galutinė statistika nesuvesta ir vargu ar mes ją sužinosime, bet bent jau pagal tai, kas vyko leidyklų ir atskirų autorių stenduose, buvo matyti: kauniečiai knygas perka.
Pristatyti savo knygų atvyko ne itin dažnai Kaune matomi autoriai iš sostinės, ką jau kalbėti apie kauniečius.
Vieni pristatė savo, kiti padėjo pristatyti kitų autorių leidinius. Leidyklos, autoriai žmones į savo stendus stengėsi privilioti žaismingai, siūlydami dovanas, žaidimus. Visko buvo. Buvo matyti, kad vos antrus metus rengiama mugė prigijo, pasiteisino.
Maloniai nustebino, kad rašančios mūsų žvaigždės Kauno skaitytojus sudomino labiau nei užsienio superžvaigždės. Į aktoriaus ir rašytojo Juozo Gaižausko kūrybos pristatymą arenos amfiteatre vos tilpo visi susirinkusieji. Tačiau kai čia savo knygą, „sensacingą Nr. 1 bestselerį Europoje“ (kaip ši knyga pristatoma jos lietuviško leidimo viršelyje) trilerį „Camino“ pristatė Nyderlandų rašytoja Anya Niewierra, amfiteatre švietė ir laisvos likusios kėdės.
Bet kokiu atveju, pasibaigus mugei, nebekyla klausimų, ar leidykloms verta čia dalyvauti. Tiesa, posakis „susitiksime kitais metais tuo pačiu laiku“ šį kartą netinka. Pirmąjį kitų metų pusmetį Lietuva vadovaus ES Tarybai, tuo metu „Litexpo“ užims su tuo susiję renginiai. Todėl Vilniaus knygų mugė kitąmet vyks rugsėjį. Nekantriai lauksime žinios, kada kitąmet knygų mugė vyks Kaune.
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