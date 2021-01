Kokios dar „barselonos“

Taigi, „Žalgiris“ vėl išlindo pro adatos skylutę ir įsirašė aštuntą laimėjimą per dešimt pastarųjų turų. O tai, jeigu ką – Eurolygos čempionų grafikas. Nei daugiau, nei mažiau. Kitaip sakant, jau pusantro mėnesio kauniečiai demonstruoja geresnius rezultatus nei visi turnyro lentelės kaimynai. Maža to, Martino Schillerio auklėtiniai pagal pagautą ritmą lenkia abu Eurolygos lyderius „Barcelona“ ir Maskvos CSKA. Žaliai baltų pagreičio pavydėtų ir kol kas dar aukščiau esantys Milano „AX Armani“, Madrido „Real“ ir Sankt Peterburgo „Zenit“ klubai. Labai gali būti, kad šis blyksnis, nors ir gana ilgas, kažkada baigsis ir kauniečiai smuks į „play off“ pretendentų rikiuotės galą. Bet faktas, kad Lietuvos čempionams vienu sunkiausių per pastarąjį dešimtmetį turėjęs būti sezonas pagal nuveiktą darbą jau dabar yra vienas produktyviausių.

O buvusiems aršiausiems žalgiriečių priešininkams – Vilniaus „Ryto“ strategams tenka graužtis nagus. Šią savaitę jų žodžiais „pergalingai atsisveikinę su Čempionų lyga“ vilniečiai užfiksavo sau gal net absoliučiai prasčiausią rezultatą tarptautinėje arenoje. Bent jau būtų sunku atsiminti, kad sostinės klubas per visą savo istoriją, žaisdamas tik trečiajame pagal pajėgumą turnyre, užėmė paskutinę vietą grupėje. Tad toks tas pergalingas vilnietiškas atsisveikinimas. Ne veltui vis įtikinamiau skamba pareiškimai apie sostinėje kuriamą naują krepšinio klubą.