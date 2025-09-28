Konceptuali alternatyva dvigubos pilietybės alkiui

Per Seimo sprendimus
Prieš daugiau nei metus pamėginau įsigilinti į niekaip neišsprendžiamą aktualiją, kuriai nepajudinama kliūtimi yra tapusi LR Konstitucija. Kilo mintis pasiūlyti supaprastintą dvigubos pilietybės variantą, kuris, galimai, galėtų tenkinti tautiečių jautrius lūkesčius. Koncepcijos apmatai buvo pateikti laikraščiui „Čikagos aidas“ tuoj po pernai gegužę surengto visuotinio referendumo. Tuomet maniau, kad nauja versija taip pat galėtų būti realizuota referendumu, tačiau pastaruoju metu, po daugybės apmąstymų, mano požiūris pasikeitė, tad dabar jau įžvelgiu galimybę, aktualiją įgyvendinti be referendumo – per LR Seimo legitimius sprendimus. Tegul skaitytojas susipažįsta su pačia koncepcija, kuri, kas žino, ateityje galėtų tapti kūnu. Bent jau norėtųsi.
Asocijuotos narystės idėją pamėginkime hipotetiškai įtraukti į taip sunkiai Lietuvoje įgyvendinamą dvigubos pilietybės doktriną.
Idėjos ištakos
Sumanymas kildinamas iš mėginimų įsigilinti į pasaulyje paplitusį asocijuotos narystės institutą ir jo funkcionalumą. Tokia narystė randa savo vietą mokslinėse draugijose, organizacijose, klubuose, rečiau – komercinėse ir gamybinėse struktūrose. Asocijuoti nariai, kaip žinia, neturi balsavimo teisės asociacijos visuotiniame susirinkime. Tai bene vienintelis skirtumas, skiriantis asocijuotą narį nuo tikro, visateisio (angl. full membership). Asocijuoti nariai, beje, kaip ir tikrieji, aktyviai dalyvauja organizacijų darbe ir jų veikla vertinama vienodai – nepriklausomai nuo statuso visi nariai moka vienodo dydžio metinius mokesčius, jei tokie numatyti. Kitaip tariant, visi nariai turi vienodas teises, privilegijas ir atsakomybes, išskyrus, kaip jau minėta, asocijuoti nariai neturi sprendžiamojo balso susirinkimuose.
Asocijuotos narystės statusą gali turėti tiek fizinis, tiek juridinis asmuo. Net visa valstybė gali būti priimta į pasaulinę organizaciją asocijuotos narės teisėmis. Pavyzdžiui, 2021 m. kovo 21 d. Europos kosmoso agentūros taryba pritarė, kad Lietuvai būtų suteikta asocijuota narystė. Tokių pavyzdžių yra daug. Juk tokiomis teisėmis Lietuva dalyvauja Europos branduolinių tyrimų organizacijoje, o Estija, tarkim, ten jau turi tikrosios narės statusą. Asocijuota narystė suteikia puikių galimybių vaisingam bendradarbiavimui. Jau yra susiformavusi pasaulinė praktika ir politika, numatanti, kokiomis sąlygomis asocijuota narystė transformuojasi į visateisę narystę.
Pamėginkime įtraukti
Asocijuotos narystės idėją pamėginkime hipotetiškai įtraukti į taip sunkiai Lietuvoje įgyvendinamą dvigubos pilietybės doktriną. Iš pirmo žvilgsnio tai visiškai įmanoma, juo labiau kad pati pilietybė jei ir nebbūtų isai dviguba, visais atvejais išsaugotų Lietuvos plietybę su kintančiu turimo paso veiksmingumo turiniu, priklausomai nuo žmogaus / rezidento gyvenamosios vietos pasirinkimo. Lietuvoje įgytas pasas niekada ir jokiomis aplinkybėmis nebūtų konfiskuojamas.
Idėja labai paprasta, ypač jei kopijuotume jau aptartos asocijuotos narystės idėjinį turinį. Taigi, norint įgyvendinti Lietuvos dvigubos pilietybės sumanymą, reikia labai nedaug: Lietuvos piliečiui išvykus gyventi į kitą valstybę (demokratišką, mums draugišką, NATO ar ES šalį), jam lietuviškas pasas būtų paliekamas (išsaugomas), suteikiant išskirtinį žymenį (elektroninį kodą ar pan.), kuris indikuotų, kad pilietis turi Lietuvos asocijuotos pilietybės pasą. Faktiškai pasas liktų toks pat, be jokių vizualių atžymų, tik to paso tikroji vertė atsispindėtų Lietuvos valstybės registro elektroniniuose duomenyse. Toks pasas savo esme būtų visavertis, tik asmuo neturėtų teisės balsuoti Lietuvoje rengiamuose referendumuose, valstybinio ir savivaldybių lygio ir prezidento rinkimuose. Tai ir visas skirtumas, o toks pilietis, grįžęs į Lietuvą ir deklaravęs čia gyvenamąją vietą, automatiškai (!), be jokių biurokratinių formalumų įgytų balsavimo teisę, kartu čia mokėdamas visus privalomus mokesčius, ir, tokiu būdu, įsilietų į čionykštį gyvenimą. Išvykus gyventi kitur, išvykimo faktą tektų deklaruoti, asmuo prarastų balsavimo teisę, o pasas, kaip ir jo savininkas, vėl juridiškai įgytų asocijuotos pilietybės statusą. Panorėjus, vėl persikėlus gyventi į Lietuvą, vėl būtų atgaunamas visavertis piliečio statusas, valstybiniu lygmeniu nesusilaukiant jokių padarinių. Su tokiu pasu žmogus galėtų keliauti po pasaulį ir išnaudoti bevizio režimo galimybes, jei tokių esama.
Koncepcijos įgyvendinimas svaiginamai paprastas, jis nepareikalautų finansinių išteklių, mat realybėje, visuomenei pritarus, neegzistuotų pasas su užrašu „Lietuvos Respublikos asocijuotos pilietybės pasas“, o šitoks, šiek tiek diskriminacinis paso variantas figūruotų tik valstybės elektroninėje duomenų bazėje. Taigi, naujo pavyzdžio paso gaminti neprireiktų.
Nusiteikus pozityviai, toks modelis galėtų būti realizuotas nebūtinai referendumu, nebūtinai pasikėsinant į LR Konstituciją, o tik sumaniai įveikiant šį barjerą, neprisišaukiant jokių bėdų ar padarinių. Labai tikėtina, kad užsienio lietuviai, ko gero, pritartų siūlomiems sprendimams, ypač turint omenyje faktą, kad kitose šalyse gyvenantys mūsų tautiečiai, nors ir išlaikę balsavimo teisę, nelabai entuziastingai eina prie balsadėžių, ypač kai nesprendžiami pilietybės klausimai. Tai tik rodo, kad jiems yra svarbiau turėti veikiantį (galiojantį) Lietuvos pasą, tegul ir su apribojimais, negu rankose laikyti... balsavimo biuletenį.
Išties, nelengvai konstruota asocijuotos pilietybės versija tebūnie kompromisinis ėjimas, žadinantis tautiečių / piliečių lūkesčius ir patriotinę jauseną gyvenant už tėvynės ribų.
Naujo turinio paso veikimas būtų itin lankstus, turintis savyje neįtikėtino dinamizmo, nieko ir niekuo netrikdantis.
Papildoma eksplikacija
Naujo turinio paso veikimas būtų itin lankstus, turintis savyje neįtikėtino dinamizmo, nieko ir niekuo netrikdantis. Net sunku įsivaizduoti, kad galėtų atsirasti prieštaraujančių tokiam lengvatiniam Lietuvos pilietybės išsaugojimui.
Kaip žinia, užsieniečiui teisėtai atvykus ir apsigyvenus Lietuvoje, jam gali būti suteikiama Lietuvos pilietybė, ją įgyjant natūralizacijos būdu, t. y. pagyvenus Lietuvoje dešimt metų ir įvykdžius kitas sąlygas (išlaikius valstybinį kalbos egzaminą etc.). Tai numato LR Konstitucijos aštuonioliktas straipsnis. Apsisaugant nuo nenumatytų padarinių (sąlyginai tai pavadinkime force majeure, t. y. atsiradus neįveikiamų kliūčių), ypač jei Lietuva taptų itin patraukli užsieniečiams ir padidėtų jų srautai, natūralizacijos procesas galėtų būti pakoreguotas, na, šiek tiek apsunkintas. Pavyzdžiui, Lietuvoje pragyvenus dešimt metų, pretendentui būtų galima suteikti pasą, turintį asocijuotos pilietybės galias, tarkim, gal kokiems penkeriems metams, tarsi bandomajam laikotarpiui, o faktiškai – geresnio pilietybės subrandinimo sumetimais. Suprantama, tokie pokyčiai galimi tik juos legalizavus per LR Seimo teisinius mechanizmus.
Straipsnyje keliamus pilietybės modifikavimo klausimus galima interpretuoti ir kitu aspektu. Juk Lietuva, bent jau šiuo metu, gyvena tam tikrą netikrumo laikotarpį. Viena vertus, jai neramu dėl dramatiškai mažėjančio gyventojų skaičiaus, tai veda link sunkių socialinių padarinių, kita vertus – rūpesčių kelia pernelyg didelis atsargumas dėl galimos perteklinės imigracijos, kai imigrantai potencialiai imtų dominuoti ir nustelbtų vietinę, tradicinę lietuviškąją kultūrą ir mentalitetą, mums reiškiančius neįkainojamą vertybę visomis, taip pat ir nematerialaus paveldo išsaugojimo būtinybės, prasmėmis. Taigi, turime klausimų, vertų gilių apmąstymų. Svarbu neprarasti budrumo ir apdairumo, kad priimti sprendimai, ypač tie, kurie dar nepatikrinti pasaulinėje praktikoje, nenuvestų klaidingu keliu.
Norisi tikėti, kad detaliai nušviesta koncepcija sužadins ir sudomins visus, siekiančius bet kokia kaina išsaugoti Lietuvos piliečio pasą, kad ir kur tą pilietį nublokštų likimo vėjai. Turint geranorišką valią, asocijuotos pilietybės statuso idėją išties realu įgyvendinti gana paprastai, pirmiausia išmaniai pasinaudojant LR Seimo galimybėmis, jo legalizavimo instrumentais. Tai leistų pamiršti referendumus, kurie, kaip žinia, imlūs laikui ir lėšoms, reikalauja milžiniškų organizacinių pastangų. Modelis leistų pasiteisinti viltims be naujų pasų išdavimo, be papildomų išlaidų. Beje, taip išvengtume ir naujo LR Konstitucijos leidinio su pataisomis publikavimo (o tai irgi nepigu), kas būtų privalu, jei pataisos dėl pilietybės būtų įteisintos referendumo keliu.
Nuojauta sako, kad siūlomas turimos pilietybės variantas potencialiai yra pajėgus tenkinti visų mūsų interesus. Suprantama, reikia ekspertų, Konstitucijos žinovų nuomonės, taip pat atnaujintų debatų. Iniciatyvos galėtų imtis LR Seimo ir PLB komisijos, Teisės ir teisėtvarkos, Žmogaus teisių komitetai. Lieka tikėtis, kad visuotinio pozityvaus nusiteikimo ir entuziazmo dar esama apsčiai.
