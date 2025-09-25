Krikščioniškas atlaidumas

Ir nors opozicinės partijos balsavime nedalyvavo, daugumai užteko balsų krikščioniškam atlaidumui.
Tai nėra kažkokia ypatingos reikšmės indulgencija, tik aiški žinutė: kas nerizikuos, nesusirinks čekiukų.
Vis dėlto, istorijoje būta ir garsesnių atleidimų, ir labiau ciniško požiūrio į parodytą gailestingumą.
Pavyzdys – popiežiaus Jono Pauliaus II atentatas. Profesionalus turkų kilmės žudikas Šv. Petro aikštėje iš arti paleido kelis šūvius į Šventąjį Tėvą, stovėjusį lėtai važiavusiame nedengtame papamobilyje. Po kelerių metų pontifikas viešai atleido niekdariui ir aplankė jį Romos kalėjime. Kaip vėliau paaiškėjo, šaulį ne itin sujaudino šis popiežiaus gestas, jį kamavo vienintelė mintis, kodėl pasikėsinimas nepavyko? Jį slėgė suvokimas, kad toje aikštėje buvo Kažkas, kas jo piktadarystę pavertė niekais.
Istorinių atlaidumo pavyzdžių yra ir daugiau, štai JAV Senatas pagailėjo prezidento B. Clintono, šiam prisipažinus dėl „netinkamų fizinių santykių“ ir suklaidinus JAV visuomenę.
Naujausia gailestingumo ikona – nušautojo C. Kirko našlė Erica, kuri pasipuošusi baltu kostiumėliu, su kryželiu ant kaklo netikėtai pribloškė ir pravirkdė publiką, ištarusi: „Atleidžiu žudikui. Juk ir Kristus atleido.“
Tačiau Jutos apygardos prokuroras laikosi kitos nuomonės, pareiškęs sieksiąs šauliui mirties bausmės.
Kai pagalvoji, visame šitame kontekste, čekiukai – tokia smulkmena.
