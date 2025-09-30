Kultūros kompetencijų spazmai

„Žmogų nurašė dar net nesusipažinę su juo normaliai“, – nuotoliniu būdu teisingai pastebėjo Jo ekscelencija iš JAV (matyt, ten susitiko su D. Trumpu).
Keista tik, kad, kaip teigiama, ekscelencijos dekretu jau buvo paskirta kita kultūros ministrė – V. Aleknavičienė. Gal ją pamiršo? Šis dekretinis benefisas sunoko dar ir šalia vis tebesidarbavusio kultūros ministro Š. Biručio, kuris praėjusią savaitę apreiškė apie sąmokslą prezidentūroje. Reziumavus išeitų, jog radosi šv. trejybė viename asmenyje, ar kaip čia?
Žodžiu, reikalas iš tiesų vertas F. Rabelais, E. Albee’o ar A. Jarry plunksnos, jei vadinamieji kultūros atstovai apie tokius girdėjo.
Kokio lygmens ir kompetencijos apskritai yra ta kultūringųjų bendruomenė? Reikalas irgi rimtas. Nes daugelis dar prisimena, kaip nelabai seniai šalies kultūrininkai sostinėje mitingavo dėl didesnių algų, bliaudami liaudiškas (užstalės) dainas.
Neužmirštama ir tai, kad tie patys vadinamieji kultūrininkai Vasario 16-osios proga gatvėje iš magnetolos garsiai sunkė popsinį RF himną „Bielyje rozy“. Šis „grožis“ buvo dedikuojamas Nepriklausomybę švenčiančių lietuvių laimei. Pavyzdingas tikrojo meno supratimas. Pavyzdinga ir kompetencija (visais degradavimo reikalais).
Tik štai – dar klausimas: kam jiems ta Kultūros ministerija? Juk „gražios dainos“ puikiai čiurlena ir be jos.
P. S. O ar balsavo visi tie projektininkai, snobai ir dadaizmo kūrėjai praėjusiuose Seimo rinkimuose? Jei ne, tai ko čia sriūbauti, kad kaimiečiai jums vis išrenka valdžią.
