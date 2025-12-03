Medinių galvų žaidimai

Socialdemokratų vadovaujama koalicija demonstruoja analogišką užsiėmimą ir politikoje: kai įsikibus valdžios vairą imituojamas valstybės valdymas neturint kompetencijos, atsakomybės ir valios priimti sprendimus. Kažkoks valdžiavimas, ne kitaip.
Visą rudenį socialdemokratų vadovaujama koalicija beveik nieko kita ir nedarė, kaip tik stumdė ministrų kėdes ir pretendentus į jas. Šiaip taip perstumdžius baldus Vyriausybėje, paimitavus švietimo reformą kilnojant brandos egzaminų karteles, tradiciškai pabandžius užimti telegrafą, t. y. LRT, pradėta stumdyti keliautojus ir lėktuvus. Oro balionai iš Baltarusijos pasirodė esantys tokia didelė problema, kad dėl jos reikia sustabdyti oro uostų veiklą, uždaryti sienas, kitapus paliekant virtinę įkaitų – vairuotojus su vilkikais. Na, taip, pagauti keli kontrabandininkai, tačiau galiausiai nesugalvota nieko gudriau, nei kreiptis į sąjungininkus. Tarsi specialusis pasiuntinys J. Cole'’as, atliekantis ryšininko tarp Baltųjų rūmų ir Minsko funkciją, neturėtų kitų problemų. Pvz., tokios „smulkmenos“ A. Lukašenkos atplėšimo nuo V. Putino skverno, neleidimo tapti Kinijos forpostu Europoje. Jau nekalbant apie dešimtis politinių kalinių, kuriais, skirtingai nei balionais, tikrai niekas kitas negali pasirūpinti – tik amerikiečiai.
Kai imitacija tampa vieninteliu darbo metodu, natūraliai kyla klausimas: ar tiems, kurie geba valdyti tik medines žirgų galvas, vertėjo patikėti valstybės vadelių komplektą?
